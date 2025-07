Asesinato y secuestro de profesora conmociona Veracruz

XALAPA, Ver.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García (Morena), calificó como "miserables" a aquellos que llevaron a "nivel de escándalo" el reporte forense de la muerte de la profesora jubilada y taxista, Irma Hernández, la cual fue secuestrada, grabada por un grupo armado y asesinada en el norte del estado.

"Es de miserables, a una familia enlutada, porque hay una familia enlutada, llevarlo a niveles de escándalo", lamentó al hacerse acompañar por el médico legista que realizó la necropsia de ley de la víctima del Cártel Grupo Sombra.

En conferencia de prensa, ratificó que la maestra fue violentada y "después de ser violentada, desgraciadamente padeció un infarto.

"Esa fue la realidad, les guste o no les guste, si hacen escándalo o no y yo tengo que informar y yo me asumo como lo que soy: soy la gobernadora de Veracruz y la responsable del estado y voy a dar cara siempre, siempre voy a dar cara, en los hechos buenos y en los hechos malos", afirmó.

Al respecto, el médico legista de la Fiscalía General del Estado de la Zona Tuxpan, José Eduardo Márquez, reveló que durante la necropsia encontraron múltiples lesiones en el cuerpo de la profesora y daños en su corazón.

"La necropsia fue análisis interno y externo; con los datos que obtuvimos en el análisis externo pudimos revisar múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo y en el análisis interno, pudimos observar, con la apertura de las cavidades, (que) las lesiones y alteraciones se centraban en el corazón, no se centraban en cráneo no estaban en tórax, no había en abdomen, la persona fue violentada, es un hecho que no tiene palabras", describió.

La maestra Irma fue secuestrada por un grupo armado el viernes 18 de julio, en el municipio de Álamo Temapache. Su privación de la libertad fue porque se negó a pagar el "derecho de piso".

Días después, este grupo criminal difundió un video de la mujer de 62 años, amarrada y de rodillas, en el que se le obligó a leer un mensaje: "Mi nombre es Irma Hernández Cruz, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la Mafia Veracruzana no se juega, paguen su cuota como debe de ser con ellos... o van a terminar como yo".

El pasado jueves 24 de julio su cuerpo sin vida fue localizado y dos días después, el sábado, se detuvo a dos hombres y una mujer, presuntamente involucrados en el secuestro y asesinato de la profesora.