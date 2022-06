Ratifican sombra de Trump

El presidente estadounidense Joe Biden raramente menciona a su predecesor por nombre. Pero cuando le hablaba a un país procesando un cambio radical en los derechos de las mujeres, no pudo ignorar el legado de Donald Trump.

"Fueron tres jueces nombrados por un presidente — Donald Trump — quienes estuvieron en el centro de la decisión de hoy de alterar la balanza de la justicia y eliminar un derecho fundamental de las mujeres", dijo Biden luego de que la mayoría conservadora de la Corte Suprema votó en favor de anular Roe vs. Wade, la decisión histórica de 1973 que hizo legal el aborto en todo el país.

La decisión marcó el ápice en una semana que reforzó el impacto persistente del expresidente en Washington más de un año y medio después de salir de la Casa Blanca.

Una corte que incluye a tres jueces nombrados por Trump decidió también debilitar las restricciones a la tenencia de armas de fuego. Y al otro lado de la calle, en el Capitolio, que fue asaltado por una turba de partidarios de Trump en los últimos días de su presidencia en el 2021, emergieron nuevos detalles sobre sus violaciones flagrantes de las normas democráticas.

El panel de la Cámara de Representantes que investiga los acontecimientos del 6 de enero usó una audiencia pública para resaltar las intensas presiones que Trump ejerció sobre funcionarios del Departamento de Justicia para anular la elección del 2020, además de discutir perdones generalizados para congresistas que cooperasen.

Los acontecimientos son un recordatorio del incómodo canje político adoptado por los conservadores sociales para conseguir sus ambiciones centrales. Al negarse a considerar al nominado del presidente Barack Obama a la Corte Suprema en el último año de su presidencia, el entones líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, garantizó que el próximo presidente podría hacer esa selección. Cuando Trump prometió transformar las tendencias ideológicas de la Corte Suprema — proveyendo incluso una lista de los jueces entre quienes escogería — republicanos conservadores y cristianos evangélicos dieron su respaldo a Trump — un hombre casado tres veces que previamente se había descrito como alguien "muy en favor" del derecho de las mujeres al aborto.

"Cuando era candidato en el 2016, él prometió que nombraría a jueces conservadores y antiaborto en las cortes federales, comenzando con la Corte Suprema. Cumplió su palabra", dijo Ralph Reed, un líder evangélico y director de The Faith and Freedom Coalition, quien fue criticado por algunos por su respaldo a Trump. "Aquellos en la comunidad religiosa que sentimos que valía la pena arriesgarse con Trump en el 2016 hemos sido vindicados".

CON PÍLDORAS

Más de 90% de los abortos se practican en las primeras 13 semanas de gestación y más de la mitad ahora son realizados con píldoras, no con cirugía, de acuerdo con datos compilados por el Instituto Guttmacher, un centro de estudios que apoya el derecho al aborto. Se prevé que la demanda de esas píldoras aumente si, como se espera, la mitad de los estados del país promulgan leyes para prohibir el aborto tras el fallo de la Corte Suprema.

Noem, una firme opositora de los derechos al aborto que aspira a la reelección en noviembre y es mencionada como posible contendiente presidencial para el 2024, dice que la distribución de las píldoras es insegura y convocó a un periodo especial de sesiones para elaborar nuevas leyes.

"Estos son procedimientos médicos muy peligrosos", aseveró Noem, refiriéndose a las píldoras abortivas. "No creemos que deban estar disponibles, porque es una situación peligrosa para esas personas si no son supervisadas por un médico".

DAKOTA DEL SUR Buscan prohibir píldora abortiva

La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, prometió prohibir las píldoras abortivas distribuidas por correo, pero dijo que las mujeres no deberían enfrentar consecuencias legales por pedirlas.

En aparente desafío a las directrices legales del Departamento de Justicia luego de que la Corte Suprema anuló el viernes el derecho constitucional de las mujeres al aborto, Noem indicó que implementaría un plan aprobado por los legisladores estatales para restringir las píldoras.

El fallo del viernes en el máximo tribunal del país puso en vigencia de manera automática prohibiciones al aborto en Dakota del Sur y otros estados.

Pero Noem dijo que los médicos, no sus pacientes, casi seguramente serían procesados por violar a sabiendas la que sería una de las leyes más estrictas sobre píldoras abortivas en Estados Unidos.

"No creo que deba enjuiciarse a las mujeres", indicó. "No creo que debiera haber un castigo para las mujeres, nunca, que están en una situación de crisis o tienen un embarazo no planeado".

En el centro del asunto están los envíos por correo de las píldoras, que han estado aumentando en el país desde el 2000, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó la mifepristona, la principal sustancia usada en los abortos con medicación.