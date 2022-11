2 dólares y la ilusión de ganar 1,600 MDD

BOLETO SÓLO CUESTA 2 DÓLARES

La cifra, nada despreciable, ha puesto a volar la imaginación de quienes tienen la esperanza de, con apenas 2 dólares que cuesta el boleto de la lotería, y sueñan con ganar el premio y convertirse en millonarios.

La última vez que alguien acertó los cinco números fue el 3 de agosto. El boleto ganador en ese momento se vendió en Pennsylvania.

"Me compraría una casa y pagaría todas mis deudas", dice entusiasmada Lucía González, residente de McAllen. "Se vale soñar", agrega esperanzada.

En caso de que haya un ganador para el premio mayor podrá elegir la opción de llevarse unos 745.9 millones de dólares en efectivo, según se anuncia en la página del Powerball.

En su intento por ganar muchos recurren hasta los números de la matricula de su auto, días festivos o la fecha de nacimiento de su mascota.

"Combino fechas de cumpleaños de mis padres, de mi hijo y su mascota y, de cuando me divorcié", dice Yahir Flores, residente de San Juan. "Soñar no cuesta y con suerte no toca".

Es buen tener en cuenta que las probabilidades de ganar el premio mayor son de apenas 1 entre 292.2 millones. Es por eso que nadie ha ganado el premio mayor de Powerball desde el 3 de agosto, lo que resultó en decenas de sorteos consecutivos sin un ganador.

Eso también ha permitido que el premio mayor de Powerball crezca hasta convertirse en uno de los más grandes en la historia.