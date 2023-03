Demandan a restaurante por racista y acoso se

COLUMBIA, Carolina del Sur

Según la demanda presentada esta semana por una mujer negra que trabajaba en un Maurice´s Piggie Park BBQ en Columbia, el gerente general Jeff Harrison la obligó a principios del año pasado a tener una relación de índole sexual con la promesa de un aumento, que sí le dio.

Ella dice que renunció después de que él se volvió "iracundo" y "más amenazante" cuando ella ya no quiso tener relaciones sexuales con él. The Associated Press no revela el nombre de la mujer porque es una presunta víctima de abuso sexual.

Otro exempleado negro, Damien Wooden, presentó el mes pasado una demanda afirmando que Harrison le dejó mensajes de voz racistas que incluían insultos y amenazas de romperle la mandíbula después de que le dijo a Harrison que dejara de llamar y acosar a la empleada que renunció.

Las demandas, que buscan una cantidad no revelada de compensación por daños, acusan a la compañía de supervisión negligente y a Harrison de infligir intencionalmente angustia emocional, agresión y agresión.

Lloyd Bessinger, presidente de Maurice´s Piggie Park BBQ, le dijo a ABC Columbia News que la compañía "no aprueba ni acepta ningún comportamiento sexual o racial".