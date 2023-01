Luchan contra muertes por las armas de fuego

BUFFALO, NY

Cada vez más parece que Estados Unidos está en guerra consigo mismo.

En Nueva Orleans, apenas unos días después del año nuevo, una niña de 14 años fue asesinada a tiros, junto con su padre y su tío. Unos días después, en un salón de clases de Virginia, un niño de 6 años sacó un arma y le disparó a su maestra de primer grado. Esa noticia fue eclipsada por un tiroteo masivo en un estudio de baile de California el fin de semana pasado que dejó 11 muertos.

Un día después ya unos cientos de millas de distancia, un trabajador agrícola abrió fuego en un pueblo costero y mató a siete compañeros de trabajo. Tres más murieron y cuatro resultaron heridos en un tiroteo en una casa de alquiler a corto plazo en un barrio de lujo de Los Ángeles la madrugada del sábado.

Seguir la pista de todos los tiroteos se ha vuelto abrumador, con los lugares, las circunstancias y los nombres de las víctimas juntándose en un rastro aparentemente interminable de derramamiento de sangre y dolor.

Y muchos estadounidenses son profundamente pesimistas de que algo cambie pronto. Cuando el presidente Joe Biden firmó un proyecto de ley el año pasado para combatir la violencia armada, la primera medida de este tipo aprobada por el Congreso en una generación, una mayoría sustancial lo apoyó. Pero el 78% dijo que creía que haría poco o nada en absoluto, encontró una encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew.

La gran cantidad de asesinatos y el ritmo glacial de la respuesta política "genera una sensación de impotencia y desesperación", dijo Pedro Noguera, decano de la escuela de educación de la Universidad del Sur de California y sociólogo que ha estudiado la violencia armada durante más tiempo. de dos décadas.

"No creo que nadie se sienta bien acerca de dónde estamos, ni siquiera los entusiastas de las armas", dijo.

Pero si todo eso te hace pensar que Estados Unidos se ha vuelto insensible a la violencia armada, Zeneta Everhart no estaría de acuerdo. Ferozmente.

Zeneta Everhart posa para un retrato frente a un supermercado Tops en Buffalo, Nueva York.

El hijo de Everhart, que entonces tenía 19 años, Zaire, estaba trabajando a tiempo parcial en un supermercado de Buffalo en mayo pasado cuando un hombre armado irrumpió en busca de personas negras para matar. Diez murieron en el ataque. Zaire recibió un disparo en el cuello pero sobrevivió. "No creo que el país se esté volviendo insensible, pero creo que el país está frustrado", dijo. "Creo que la gente está cansada".

"Sabes, no queremos oír hablar de esto. No queremos escuchar acerca de nuestros hijos que mueren por la violencia armada, y no queremos escuchar acerca de nuestros adultos mayores que murieron en el ataque al estudio de California. "Que horrible. Qué desgarrador.

Pero eso hace que Everhart y otros estén aún más decididos a encontrar formas de detener la violencia.

El mes posterior al tiroteo en el supermercado, ella y otros familiares de las víctimas fueron a Washington, DC, para testificar ante un comité de la Cámara sobre la necesidad de una legislación sobre seguridad de armas. Dos semanas después, Biden firmó el proyecto de ley sobre violencia armada.

Ese éxito y la continua recuperación de su hijo la mantienen llena de energía. Pero en un país donde las actitudes sobre las armas y la violencia a menudo son contradictorias, trazar un curso de acción genera cálculos difíciles.

En general, el 71% de los estadounidenses dice que las leyes de armas deberían ser más estrictas, según una encuesta de 2022 realizada por la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. Pero en la misma encuesta, el 52% dijo que también es muy importante proteger el derecho de los estadounidenses a poseer armas para su seguridad personal.

La ley de violencia armada del año pasado fue diseñada para endurecer cada vez más los requisitos para que los jóvenes compren armas, negar armas de fuego a más abusadores domésticos y ayudar a las autoridades locales a quitarles temporalmente las armas a personas consideradas peligrosas. La mayor parte de su costo de $ 13 mil millones se destinaría a reforzar los programas de salud mental y para las escuelas.

El primer tiroteo masivo del año pasado en el país ocurrió el 23 de enero. Para la misma fecha de este año, el país ya había sufrido seis tiroteos masivos, que dejaron 39 muertos, según una base de datos compilada por The Associated Press, USA Today y Northeastern University. Realiza un seguimiento de cada ataque en los EE. UU. que se ha cobrado al menos cuatro vidas, sin incluir la del tirador, desde 2006.

"Desafortunadamente, creo que nos hemos vuelto inmunes", dijo Mark Gius, profesor de Quinnipiac College que estudia la violencia armada y las políticas públicas. "Se ha convertido en parte de la vida".

Fred Guttenberg, cuya hija Jaime, de 14 años, fue asesinada cuando un hombre armado irrumpió en una escuela secundaria de Parkland, Florida, en 2018, sabe muy bien cuán abrumadora puede ser la violencia.

"No es que a los estadounidenses no les importe. Es que lo hemos dejado ir demasiado lejos", dijo. "Estados Unidos está prestando atención. La gente está más comprometida con este tema que nunca".

LAS MUERTES POR SUICIDIO

Si bien los asesinatos en masa como el de Parkland captan gran parte de la atención, más de la mitad de las aproximadamente 45,000 muertes anuales por armas de fuego en Estados Unidos son por suicidio.

De los asesinatos con armas de fuego, la gran mayoría deja solo una o dos personas muertas. Muchas de esas muertes no reciben atención, más allá de las autoridades y las personas que quedan atrás.

"Eso es lo triste", dijo Noguera de la USC. "Casi se necesita ser impactado directamente para comprender cuán peligrosa es la situación en este momento".

Ha creado una situación en la que incluso las personas que detestan las armas pueden preguntarse si deberían comprar una.

"Es comprensible", dijo. "La gente piensa: si el estado no puede protegernos, entonces debemos protegernos nosotros mismos".