Conceden citatorios por caso de rastreo

Reno, NV.

David Hardy, juez de distrito del condado Washoe, aprobó el viernes que los citatorios fueran entregados a David McNeely y su empresa de investigación privada 5 Alpha Industries, publicó el Reno Gazette Journal.

Schieve presentó una demanda contra ellos el mes pasado después de encontrar en su vehículo un dispositivo GPS capaz de rastrear su ubicación en tiempo real.

La demanda afirma que el investigador entró sin su consentimiento a su propiedad para instalar el dispositivo. Agrega que Schieve no estaba enterada que era rastreada hasta que un mecánico descubrió el dispositivo en su vehículo.

Un "sofisticado dispositivo rastreador GPS" daba "actualizaciones minuto a minuto de su ubicación, en una continua violación a su privacidad", se lee en la demanda.

El investigador trabajaba a nombre de un "tercero no identificado" cuya identidad ella no ha logrado verificar, agrega la denuncia.

Schieve, que presentó la demanda como ciudadana privada, fue elegida el mes pasado para su tercer periodo como alcaldesa, un puesto que ocupa desde 2014. Solicita compensación por invasión de privacidad, conspiración civil y negligencia, así como costos de abogados.

El juez Hardy dijo en su orden emitida el viernes que Schieve "lleva a esta corte a emitir citatorios a David McNeely y 5 Alpha Industries, LLC, para obtener documentos suficientes para identificar al individuo o entidad que los contrató para vigilar a la señorita Schieve".

"Luego de la revisión, esta corte encuentra una buena causa para permitir el pronto descubrimiento con el propósito limitado de identificar al(los) acusado(s) ´Fulano´", escribió.

Luego que se presentó la demanda, el sitio web de 5 Alpha fue eliminado. McNeely no ha respondido a las solicitudes de comentarios, incluyendo un mensaje telefónico que The Associated Press dejó en su oficina el sábado. Jane Susskind, una abogada de Reno que figura en documentos judiciales como su representante, no ha respondido de momento a la petición de comentarios de la AP en mensajes telefónicos y de email el sábado.