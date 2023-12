Peligran reinos biológicos

BILLINGS, Montana

Desde la aprobación de la Ley de Especies en Peligro de Extinción hace 50 años, más de 1.700 plantas, mamíferos, peces, insectos y otras especies en Estados Unidos han sido catalogados como amenazados o en peligro de extinción. Sin embargo, los datos del gobierno federal revelan sorprendentes disparidades en la cantidad de dinero que se asigna para salvar varios reinos biológicos.

De los aproximadamente 1.200 millones de dólares que se gastan al año en especies amenazadas y en peligro de extinción, aproximadamente la mitad se destina a la recuperación de sólo dos tipos de peces: El salmón y la trucha arco iris a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos. Decenas de millones de dólares se destinan a otros animales ampliamente conocidos, como los manatíes, las ballenas francas, los osos pardos y los búhos moteados.

Pero las grandes sumas de dinero destinadas a un puñado de especies significan que otras han quedado desatendidas, en algunos casos durante décadas, mientras se dirigen a su posible extinción.

Al fondo de la lista de gastos se encuentra el diminuto caracol rayado de montaña de Virginia, en el que se invirtieron tan solo 100 dólares en 2020, según los datos más recientes disponibles. El caracol que habita bajo tierra ha sido visto sólo una vez en los últimos 35 años, según registros gubernamentales, pero aún así supera en gasto a más de 200 plantas, animales, peces y otras criaturas en peligro a los que no se ha invertido nada.

La fotografía muestra un salmón Chinook.

Dado que el cambio climático aumenta las amenazas a los organismos en todo el planeta e incrementa el número de organismos que califican para protección bajo la Ley de Especies en Peligro, las autoridades batallan en muchos casos para ejecutar las acciones de recuperación requeridas por la ley.

Algunos científicos incluso abogan por gastar menos en esfuerzos costosos que tal vez no funcionen y destinar el dinero a especies con planes de recuperación menos costosos que han languidecido.

"Por una pequeña fracción del presupuesto destinado a los búhos moteados, podríamos salvar especies enteras de cactus que son menos carismáticas pero que tienen un presupuesto de un orden de magnitud menor", destacó Leah Gerber, profesora de Ciencias de la Conservación en la Universidad Estatal de Arizona.

Un análisis de The Associated Press de los datos de 2020 encontró que los peces obtuvieron el 67% del gasto, la mayoría para varias docenas de poblaciones de salmón y trucha arcoíris en California, Oregon y Washington. Los mamíferos ocuparon un alejado segundo lugar con el 7% del gasto y las aves aproximadamente el 5%. Los insectos recibieron sólo el 0,5% del dinero y las plantas alrededor del 2%. No se incluye en esos porcentajes el dinero dividido entre múltiples especies.

Las especies que no recibieron ningún gasto incluyeron plecópteros amenazados por el cambio climático en el Parque Nacional Glacier de Montana, la robusta salamandra tigre de California que ha perdido terreno ante el desarrollo y plantas con flores como el lupino del breñal de Florida, donde el hábitat nativo ha sido utilizado en los parques temáticos de Orlando.

Estas desigualdades en el gasto son de larga data y reflejan una combinación de realidades biológicas y presiones políticas. Restaurar las poblaciones de salmón y trucha arcoíris es costoso porque están muy extendidas y rodeadas por enormes represas hidroeléctricas. También tienen un amplio electorado político con tribus nativas americanas e intereses pesqueros comerciales que quieren restaurar la pesca.

Durante décadas, el Congreso ha enviado enormes sumas de dinero a agencias como la Administración de Energía de Bonneville que opera represas a lo largo de ríos por los que alguna vez viajaron los peces para desovar. El dinero cubre escaleras para peces alrededor de represas, proyectos de restauración de hábitat, monitoreo por parte de científicos y otras necesidades.

Más de la mitad de las especies protegidas bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción son plantas, pero todo el reino vegetal fue casi excluido de la histórica ley de conservación cuando fue adoptada en 1973, según Congressional Record y Faith Campbell, quienes entrevistaron a personas involucradas en el texto sobre la ley para un estudio de 1988 publicado en Pace Environmental Law Review.

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Inicialmente, las plantas quedaron excluidas cuando la medida fue aprobada por el Senado, con la oposición encabezada por el influyente senador republicano Ted Stevens de Alaska.

Se agregaron nuevamente en el último momento luego de un impulso de los botánicos del Instituto Smithsonian y Lee Talbot, un científico senior del Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca, según Campbell.

Los botánicos de la época propusieron que más de 2,500 plantas fueran catalogadas como amenazadas de futura extinción. Sin embargo, la mayoría no obtuvo protección porque las autoridades federales no actuaron antes del plazo fijado por el Congreso.

Hoy en día se protegen más de 900 árboles, helechos, flores y otra flora. En conjunto, recibieron alrededor de 26 millones de dólares en 2020.