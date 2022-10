Piden renuncie jefe del DPS

El coronel Steve McCraw, jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, reconoció los errores de los oficiales mientras varias familias de Uvalde lo confrontaron en Austin por múltiples ultrajes: por qué la policía esperó más de 70 minutos antes de ingresar al salón de clases de cuarto grado y matar al pistolero, cuentas falsas y cambiantes dadas por las autoridades, y registros que permanecen retenidos más de cinco meses después.

Pero McCraw defendió a su agencia y, durante una reunión de la Comisión de Seguridad Pública del estado, argumentó que las fallas descubiertas hasta la fecha no justificaban su destitución y dijo que no estaba eludiendo la responsabilidad. Las familias de Uvalde se enfurecieron y preguntaron cómo DPS no pudo haber fallado, dado que los soldados estaban entre los primeros en llegar a la escena.

"Puedo decirles esto en este momento, DPS como institución, en este momento, no le falló a la comunidad", dijo McCraw. "Simple y simple."

Brett Cross, tío de la víctima del tiroteo en Uvalde, Uziyah García, pide la renuncia del director del DPS, Steve McCraw.

Significativamente, el representante republicano Tony Gonzales dijo por primera vez después de la reunión que McCraw también debería perder su trabajo, convirtiéndose en la primera figura importante del Partido Republicano en pedir un cambio en la cúpula de la policía estatal de Texas. Gonzales, un ex oficial de la Marina, representa el extenso distrito del sur de Texas que incluye a Uvalde.

"El director de DPS, McCraw, debería RENUNCIAR de inmediato", tuiteó Gonzales. Su oficina no ha respondido a un mensaje en busca de más comentarios el jueves.

El director del DPS, Steve McCraw, se dirige a la familia de una víctima del tiroteo en Uvalde.

McCraw dijo que una investigación criminal sobre la respuesta de la policía al tiroteo liderada por los Rangers de Texas concluiría a fines de año y se entregaría a los fiscales. No ofreció ninguna indicación sobre si los hallazgos resultarían en cargos contra alguno de los casi 400 oficiales que fueron a la escuela donde también murieron dos maestros. Dos oficiales han sido despedidos en respuesta a sus acciones en la escena y otros han sido puestos en licencia.

La reunión del jueves en la sede de la policía estatal de Texas fue la primera actualización pública sobre Uvalde en semanas, aunque se reveló poca información nueva.

LENTITUD EN LA JUSTICIA

Las familias McCraw y Uvalde se dirigieron a la comisión de seguridad pública de cuatro miembros del estado, que supervisa a la policía estatal de Texas.

Cada uno de los miembros de la junta fue designado por el gobernador republicano Greg Abbott, partidario de McCraw desde hace mucho tiempo. La junta no le hizo ninguna pregunta a McCraw sobre Uvalde antes de pasar a otros asuntos.

Las familias de los niños que murieron en el ataque han pasado meses acusando al Departamento de Seguridad Pública de caminar con lentitud en la investigación, ocultar información y tratar de minimizar su responsabilidad. Había 91 policías estatales en la escena, incluidos algunos que la cámara corporal reveló más tarde que estaban entre los primeros oficiales en llegar.

La semana pasada, el departamento despidió a uno de los siete policías sujetos a una investigación interna sobre sus acciones durante uno de los tiroteos en aulas más mortíferos en la historia de los Estados Unidos.