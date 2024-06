Demandan a OpenAI por uso de contenido

LOS ÁNGELES, California.- El Centro de Reportajes de Investigación (CIR) dijo el jueves que demandó a OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, y a su socio comercial más cercano, Microsoft, lo que marca un nuevo frente en la batalla legal entre publicaciones de noticias que luchan contra el uso no autorizado de su contenido en plataformas de inteligencia artificial.

La organización sin fines de lucro, que produce las revistas Mother Jones y Reveal, dijo que OpenAI usó su contenido sin permiso y sin ofrecer compensación, violando los derechos de autor sobre el periodismo de la organización. La demanda, presentada en un tribunal federal de Nueva York, se centra en cómo los resúmenes de artículos generados por inteligencia artificial amenazan a los editores, una medida que el CIR califica de explotadora.

"Es inmensamente peligroso", dijo a The Associated Press Monika Bauerlein, directora general del CIR. "Nuestra existencia depende de que los usuarios encuentren valioso nuestro trabajo y decidan apoyarlo".

Bauerlein dijo que "cuando las personas ya no pueden desarrollar esa relación con nuestro trabajo, cuando ya no se encuentran con Mother Jones o Reveal, entonces su relación es con la herramienta de inteligencia artificial".

Eso, dijo, podría "cortar por completo los cimientos de nuestra existencia como sala de redacción independiente" y al mismo tiempo amenazar el futuro de otras organizaciones de noticias.

Esta es la queja más reciente contra OpenAI y Microsoft que llega al tribunal federal de Manhattan, donde las empresas enfrentan otras demandas por derechos de autor del New York Times, otros medios de comunicación y autores de bestsellers como John Grisham, Jodi Picoult y George R.R. Martin. Las empresas también enfrentan un caso separado en el tribunal federal de San Francisco presentado por autores, entre ellos la comediante Sarah Silverman.

Algunas organizaciones de noticias han optado por colaborar en lugar de luchar con OpenAI al firmar acuerdos para recibir una compensación por compartir contenido de noticias que puede usarse para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial. Uno de ellos es Time, que el jueves anunció que OpenAI tendrá acceso a sus "extensos archivos de los últimos 101 años".

OpenAI y otros importantes desarrolladores de inteligencia artificial no revelan sus fuentes de datos, pero han argumentado que tomar grandes cantidades de textos, imágenes y otros medios en internet de acceso público para entrenar sus sistemas de IA está protegido por la doctrina de "uso justo" de la ley de derechos de autor estadounidense.

La AP se encuentra entre las organizaciones de noticias que han cerrado acuerdos de licencia con OpenAI; otros incluyen The Wall Street Journal y News Corp., editor del New York Post, The Atlantic; Axel Springer en Alemania y Prisa Media en España, el periódico francés Le Monde y el Financial Times, con sede en Londres.

Mother Jones y el CIR (Center for Investigative Reporting) se fundaron en la década de 1970 y se fusionaron a principios de este año. Ambos tienen su sede en San Francisco, al igual que OpenAI.