¿Por qué se fue Siboldi de Tigres? Mauricio Culebro rompe el silencio

Mauricio Culebro, presidente de los Tigres, ofreció una conferencia de prensa para despedir a Antonio Sancho y hablar de temas como la salida de Robert Siboldi y la llegada de Veljko Paunovic.

El dirigente albiazul no entró en detalles, pero respondió las inquietudes en los últimos días por los cambios en el club felino.





-SOMOS PASAJEROS EN ESTE CLUB

"Se terminó un ciclo, se terminó uno, en la vida y futbol todo tiene un comienzo y un final, aquí en este club todos somos pasajeros, todos vamos a tener un día que nos vayamos a ir, lo que perdura es el club y la afición, es momento de reinventarnos, de cambiar, hay que buscar nuevas cosas y al final del día se cumplió un ciclo con Sancho".





-¿POR QUÉ NO SE RENOVÓ A SIBOLDI?

"Así como yo dije que iba a seguir Siboldi, muchas veces he dicho que hasta que no se firme un contrato todo puede pasar, la verdad tomamos la decisión, que es lo que creemos qué es lo mejor para el club, estábamos en tiempo y la decisión fue no renovar, ya estamos enfocados en lo que viene, el futuro no lo podemos controlar, pero sí el trabajo, pasión y entrega, lo demás esperemos que con este trabajo estemos más cerca de conseguir lo que queramos.

"Y nosotros, y el caso particular, es tomar decisiones y en ese momento se decidió como se comunicó, no renovar a Robert y su cuerpo técnico, lo demás la postura oficial fue que no se renovó y no tiene caso lo demás"





-¿POR QUÉ PAUNOVIC?

"Ya tenemos un perfil definido para un directivo, jugador y por supuesto un DT y su cuerpo técnico, en el caso de Pauno, cumplía todo lo que estamos buscando, es un hombre trabajador, con experiencia internacional, es un DT cercano a los jugadores y con metodología clara, conocía el futbol mexicano y es una de las razones por las cuales nos inclinamos a buscarlo".





-¿Y LOS REFUERZOS?

"Estamos tranquilos con esta plantilla, siempre he dicho que cada ventana de pases es estar pensando a largo plazo, con lo que tenemos estamos tranquilos, con calma y paciencia para tomar mejores decisiones, el hecho de que no se hayan escuchado rumores no significa nada, en Tigres así han sido en los últimos años, siempre vendrán jugadores de calidad, vendrán refuerzos por competir allá arriba".





-MENSAJE A LA AFICIÓN TIGRE

"Que estén tranquilos, los cambios no quieren decir que algo esté mal o inestabilidad, entiendo lo de los cambios en los cuerpos técnicos, nos toca tomar decisiones y tomamos la mejor pensando en lo mejor en el club, estos cambios han sido decisiones que no han estado en nuestras manos".





-¿VUELVE LICHNOVSKY?

"Ya estamos platicando y analizando el plantel con las opciones que tenemos, hoy te puedo decir que no tengo la información y en el caso de Igor Lichnovsky, esta jugando Copa América, él es jugador de Tigres y si no pasa nada en el camino, en el momento que termine Copa América tendrá que presentarse aquí, y en el proceso pueden presentarse muchas cosas".