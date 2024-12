Facilita CBP el tráfico por la Navidad

Por: JOE TORRES

Diciembre 13, 2024 -

LAREDO, Texas.- A menos de dos semanas de cuenta regresiva a Navidad, la Oficina de Operaciones Regionales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en los puertos de entrada en la franja fronteriza con México, alienta a los viajeros a planificar con anticipación, a que soliciten permisos de viaje I-94 en línea, mientras CBP se prepara para implementar medidas para facilitar el tráfico durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

"A medida que las compras del último momento y los viajes navideños comienzan a acumularse, la administración del puerto de entrada de CBP Laredo está planificando para volúmenes elevados de tráfico vehicular durante la temporada de viajes de vacaciones de Navidad y Año Nuevo en el puerto de entrada de Laredo", dijo Albert Flores, director del puerto de entrada de Laredo.

"Como la hacemos cada temporada, seguimos aconsejando a los compradores que llegan desde México que aprovechen de facilitación para ahorrar tiempo, como presentar y pagar por adelantado sus solicitudes de permiso de turista electrónicamente a través de la aplicación móvil CBP One."

El puerto de entrada de Laredo recomienda a los viajeros que soliciten sus permisos de turista en línea a través de la aplicación móvil CBP One, disponible en Google Play o Apple App Store o a través de http://i94.cbp.dhs.gov.

Los viajeros reciben una I-94 provisional. después de enviar su solicitud y pago en línea. Para finalizar el proceso I-94, los viajeros deben presentarse en un puerto de entrada dentro de los siete días de su solicitud para ser entrevistados por un oficial de CBP, enviar escaneos biométricos y tomar una foto. El Puerto de Entrada de Laredo extenderá los privilegios de primera línea a los viajeros que presenten sus solicitudes I-94 electrónicamente y presenten su recibo de permiso I-94 provisional.

CBP One™ es una aplicación móvil que sirve como portal único para una variedad de servicios de CBP. A través de una serie de preguntas guiadas, la aplicación dirigirá a cada tipo de usuario a los servicios adecuados en función de sus necesidades.

La función de entrada a la I-94 permite a los viajeros solicitar una I-94 provisional antes de llegar a un cruce fronterizo terrestre. Los viajeros que solicitan su I-94 con anticipación experimentarán tiempos de procesamiento más rápidos para acelerar la entrada. Los viajeros también pueden acceder rápidamente a su envío I-94 actual para ver información crítica, como cuánto tiempo pueden permanecer en Estados Unidos y usarla como prueba del estado de visitante una vez en los Estados Unidos.

Los viajeros deben descargar la aplicación gratuita CBP One ™ en su dispositivo inteligente habilitado para la web. Tenga en cuenta que se requiere una cuenta de login.gov gratuita para usar CBP One™. Después de abrir la aplicación CBP One ™, toque "Iniciar sesión con Login.gov".

CBP, en colaboración con Outlet Shoppes en Laredo, ha implementado un Centro de Inscripción Móvil para la emisión de permisos turísticos I-94.

El Centro de Inscripción Móvil ha estado disponible desde antes del Día de Acción de Gracias/Viernes Negro y seguirá estando disponible hasta aproximadamente principios de enero de 2025. Estará abierto de 10 am a 6 pm, de lunes a sábado, de 11 am a 7 pm Domingo. El Centro de Inscripción Móvil está ubicado en la planta baja de Outlet Shoppes en Laredo, frente a la tienda Old Navy.