Entrarán nuevas leyes en Texas el 1 de enero

Por: Alfonso Martínez/ EL PAÍS

Diciembre 21, 2024 -

AUSTIN, Texas

A partir del 1 de enero de 2025, los residentes de Texas verán cambios significativos en legislación, que incluyen la eliminación de las inspecciones obligatorias de seguridad de los vehículos, la ampliación de los derechos de control de los datos personales, nuevos tribunales para aliviar la carga de trabajo judicial y ajustes en las medidas de alivio del impuesto sobre bienes inmuebles para las escuelas.

A continuación, la explicación de cada una de estas nuevas leyes:

Eliminación de las inspecciones de seguridad de vehículos

Las inspecciones de seguridad obligatorias para los vehículos no comerciales ya no serán necesarias. En su lugar, los tejanos pagarán una "tasa de sustitución del programa de inspección" de 7,50 dólares al matricular sus vehículos. Los vehículos nuevos de los dos modelos más recientes, que no hayan sido matriculados previamente, tendrán que pagar una tasa inicial más elevada de 16,75 dólares, que cubrirá sus dos primeros años de matriculación.

Cabe destacar que las inspecciones de emisiones siguen siendo obligatorias en algunos condados, como Harris, Travis y Dallas, entre otros. Además, el condado de Bexar implementará inspecciones de emisiones a partir de 2026. Aunque los vehículos comerciales deben seguir sometiéndose a inspecciones de seguridad, están exentos de la tasa de sustitución.

Actualización de la Ley de Privacidad y Seguridad de Datos de Texas

La Ley de Privacidad y Seguridad de Datos de Texas, que inicialmente entró en vigor en julio de 2024, se ampliará en 2025. Los tejanos dispondrán de nuevas herramientas para controlar cómo se utilizan sus datos personales en línea. Entre las principales características se incluye la posibilidad de utilizar la configuración del navegador, las preferencias del dispositivo o las extensiones web para optar porque las empresas no procesen su información personal.

Este proceso requiere el consentimiento activo del usuario, lo que garantiza que las personas sean conscientes de sus opciones. Ahora los tejanos pueden exigir a las empresas transparencia sobre la recogida de datos, corregir inexactitudes y excluirse de la publicidad dirigida, la venta de datos o la elaboración de perfiles.

Alivio del impuesto sobre bienes inmuebles para las escuelas

El proyecto de ley 2 del Senado introduce un mecanismo para proteger los presupuestos escolares de la disminución de los ingresos por impuestos sobre la propiedad. A partir de 2025, las escuelas podrán solicitar financiación estatal adicional si los ingresos fiscales locales se quedan cortos debido a las limitaciones fiscales, especialmente para los propietarios mayores y discapacitados.

Además, la Agencia de Educación de Texas publicará, ahora, la tasa máxima comprimida (MCR, por sus siglas en inglés) para cada distrito escolar. El MCR determina la tasa impositiva que los distritos deben aplicar para recibir financiación completa, lo que garantizaría la estabilidad financiera del sistema educativo.

MEJORARÁN EFICIENCIA DE JUSTICIA

Para aliviar la creciente carga de casos en los tribunales de Texas, la legislatura aprobó el proyecto de ley 3474 de la Cámara, lo que resultó en la creación de nuevos distritos judiciales. A partir del 1 de enero de 2025, los condados de Edwards, Gillespie y Kimble compartirán el Distrito Judicial 499. Además, el 1 de octubre de 2025 se establecerá el 498º Distrito Judicial en el condado de Kendall. Con esto se busca mejorar la eficiencia y el acceso a la justicia en todo el estado.

Actualizaciones al Código de Procedimiento Penal de Texas

La ley 4504 revisa el Código de Procedimiento Penal de Texas para hacer las leyes más lógicas y fáciles de navegar.

Aunque los cambios se centran en la reorganización, no alteran el significado de las leyes.