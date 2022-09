Traumas insuperables

Una niña corre y se esconde cuando ve personas delgadas con cabello largo, similares al hombre armado que irrumpió en su escuela de Uvalde, Texas, y mató a 21 personas. Un niño dejó de hacer amigos y de jugar con animales. Una tercera niña siente que su corazón se acelera cuando recuerda la masacre del 24 de mayo que mató a un amigo cercano, una vez a un ritmo tan peligroso que tuvo que ser llevada de urgencia a un hospital, donde permaneció durante semanas.

La niña de 11 años ha sido diagnosticada con ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. The Associated Press habló con ella y su familia con la condición de que no se use su nombre, a fin de proteger su identidad.

"Nunca había perdido a alguien antes", dijo, y agregó que su amiga, que estaba entre los 19 estudiantes y dos maestros asesinados en la masacre escolar más mortífera de los Estados Unidos en una década, la alentaría en los momentos difíciles. "Era una persona muy fuerte".

Mientras los estudiantes se preparan para regresar a Robb Elementary el martes por primera vez desde la masacre, los síntomas de PTSD comienzan a mostrarse.

DISPARIDAD

Los padres no pueden ayudar, y los expertos se preocupan porque las comunidades de color, como la ciudad mayoritariamente hispana de Uvalde, enfrentan disparidades en el acceso a la atención de la salud mental.

Para las familias de bajos ingresos, puede ser aún más difícil, ya que el acceso a los recursos limitados requiere largas esperas para las referencias a través de programas de asistencia médica como Medicaid.

"Es difícil escuchar por lo que están pasando estos niños a una edad tan temprana", dijo Yuri Castro, madre de dos niños en Uvalde, cuyo primo murió en el tiroteo y cuyos hijos alguna vez fueron enseñados por los dos maestros asesinados. Castro sabe de niños tan traumatizados que han dejado de hablar.

Los tiroteos en las escuelas alteran dramáticamente la vida de los sobrevivientes. Para algunos, los síntomas persisten durante años y puede ser difícil encontrar un tratamiento de alta calidad.

Hay serias preocupaciones sobre la salud mental.

En años recientes, los legisladores de Texas se han enfocado en gastar dinero en servicios de salud mental, dedicando más de $2.5 mil millones durante el año fiscal actual.

Pero según la familia de la niña de 11 años, residentes de toda la vida de Uvalde, el único centro de salud mental en el área, a solo unas cuadras de Robb Elementary, rara vez se usaba o se discutía, lo que generó preocupaciones sobre la falta de conocimiento sobre los signos y síntomas de enfermedad mental y el estigma que rodea la búsqueda de ayuda.

La madre de la niña de 11 años cuyo corazón acelerado la llevó a la hospitalización dice que las conversaciones abiertas sobre salud mental eran tabú antes en la comunidad mayoritariamente latina, donde culturalmente, la salud mental se considera perezosa, aburrida o con rabietas.

"Recuerdo que mientras crecía era como, ´Ve para allá, solo estás siendo chiflada´", dijo la madre, usando una palabra en español que significa "actuar malcriada".

Ahora, dijo, la ciudad se está dando cuenta de la realidad de la salud mental, incluso cuando algunas personas todavía preguntan por qué los sobrevivientes como su hija necesitan ayuda.

Retiros