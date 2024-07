Rechazan multar al secretario de Justicia

La Cámara de Representantes rechazó el jueves un esfuerzo del Partido Republicano para multar al secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, con 10.000 dólares al día hasta que entregue el audio de una entrevista del presidente Joe Biden, en su caso de documentos clasificados, mientras unos cuántos republicanos se resistían a emprender una acción agresiva contra un funcionario del gabinete en funciones.

Aún si la resolución, denominada desacato inherente, hubiera sido aprobada, no se sabe cómo se aplicaría la multa mientras la disputa por la grabación de la entrevista de Biden con el asesor especial, Robert Hur, se desarrolla en el tribunal.

La Cámara votó 204 a 210, y cuatro republicanos se unieron a todos los demócratas para detener la resolución republicana que habría impuesto la multa, rechazando, de hecho, el esfuerzo más reciente de los legisladores republicanos para ejercer sus poderes de aplicación de la ley — semanas después de que Biden ejerciera su privilegio ejecutivo para bloquear la divulgación de la grabación.

A los líderes republicanos de la Cámara, la fallida votación los tomó por sorpresa, y dijeron a The Associated Press que esperaban que el esfuerzo fuera aprobado pero que, no obstante, seguirían usando otras herramientas para obtener la grabación.

“Esperábamos que fuera aprobada, pero hemos sido muy agresivos para aplicar la orden de comparecencia contra Merrick Garland y buscar la rendición de cuentas”, dijo el presidente de la Cámara, Mike Johnson, tras la votación. “Estamos usando todas las herramientas del arsenal para garantizar que cumpla con la ley y que podamos cumplir con nuestra responsabilidad constitucional”.

Un vocero de Garland dijo que el secretario de Justicia encabezaba un foro sobre delitos transfronterizos y no estaba disponible para comentar.

La representante republicana de Florida, Anna Paulina Luna, una de las principales impulsoras de la resolución, dijo en el debate del miércoles que “Nadie está por encima de la ley. No es una decisión que hayamos tomado a la ligera, sino que las acciones del secretario de Justicia no pueden ser pasadas por alto”, dijo Luna.