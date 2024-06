Muere el trotamundos, el arqueólogo S. Jones

MADISON , Wisconsin

Schuyler Jones, un trotamundos estadounidense, cuyas hazañas le valieron comparaciones con el emblemático personaje del cine Indiana Jones, murió a los 94 años.

La hijastra de Jones, Cassandra Da´Luz Vieira-Manion, publicó en su página de Facebook que Jones murió el 17 de mayo. Agregó que lo había estado cuidando los últimos seis años y "Realmente pensaba que viviría para siempre.

Era un hombre fascinante que vivió mucha vida por todo el mundo", escribió.

Da´Luz Vieira-Manion no respondió de inmediato a los mensajes de Associated Press en busca de comentarios.

Jones creció en las inmediaciones de Wichita, Kansas. Su hermana menor, Sharon Jones Laverentz, le dijo al periódico Wichita Eagle que su hermano visitó todos los estados del país antes de entrar al primer grado gracias al trabajo de su padre, quien suministraba botas en bases del Ejército.

Jones escribió en una autobiografía publicada en el sitio web de la Universidad de Edimburgo que se mudó a París antes de la Segunda Guerra Mundial, donde trabajó como fotógrafo. También pasó cuatro años en África como fotógrafo independiente. En su libro de 1956 titulado "Under the African Sun" ("Bajo el sol africano"), narra cómo sobrevivió a un accidente de helicóptero en un mercado en In Salah, Argelia, reportó el Wichita Eagle. Después de que el helicóptero se estrelló se dio cuenta que él estaba en llamas; vientos huracanados prendieron de nuevo las cenizas de su pipa.

"Los camellos gruñeron y corrieron, esparciendo un montón de leña en todas direcciones", escribió Jones. "Niños, árabes y mujeres con velo huyeron o cayeron de lleno en el polvo. Cabras y burros enloquecieron cuando el monstruo girante y rugiente aterrizó en su niebla... Débiles y aliviados, el piloto y yo nos sentamos en los escombros del mercado In Salah y reímos a carcajadas".

Después se mudó a Grecia, en donde se ganó la vida traduciendo libros de alemán y francés a inglés. Decidió conducir a través de India y Nepal en 1958. Contó que se enamoró de Afganistán durante el viaje y después se inscribió en Edimburgo para estudiar antropología.

"Estaba más interesado en las personas y culturas que descubría que en la fotografía y su venta", dijo su hijo, el arqueólogo Peter Jones, al Wichita Eagle.

Las similitudes entre Jones y el personaje Henry "Indiana" Jones Jr. de George Lucas son sorprendentes. Además del nombre y el negocio familiar —el papá de Indy, Henry Sr., era arqueólogo igual que Peter, el hijo de Schuyler Jones— ambos eran expertos en idiomas y usaban sombreros de fieltro cafés.