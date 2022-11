Misterio rodea la muerte a puñaladas de 4 estudiantes

BOISE, Idaho

Se completaron las autopsias de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho que fueron encontrados apuñalados dentro de una casa de alquiler cerca del campus y los resultados se enviaron a la policía, dijo el jueves el médico forense del condado de Spokane.

Luego, los cuerpos fueron entregados a las familias de las víctimas y es probable que los resultados de los exámenes se publiquen más tarde ese mismo día.

Los asesinatos han sacudido a Moscú, una ciudad universitaria de Idaho Panhandle de 25,000 residentes que vio un homicidio por última vez hace cinco años, según la forense del condado de Latah, Cathy Mabbutt.

"Es bastante difícil", dijo Mabbutt.

Aquí hay un vistazo a lo que se sabe sobre los asesinatos y lo que sigue siendo un misterio.

¿HAY UN SOSPECHOSO?

Los oficiales no identificaron a un sospechoso ni encontraron una cuchilla que se usó para apuñalar a los estudiantes, dijo el miércoles el jefe de policía de Moscú, James Fry. Pero el Idaho Statesman informó esta semana que la policía está buscando un cuchillo estilo militar en relación con los asesinatos. Scott Jutte, gerente general de Moscow Building Supply, le dijo al periódico que los oficiales visitaron la tienda más de una vez para preguntar si vendía cuchillos de la marca Ka-Bar. Ka-Bar, de Olean, Nueva York, que fabrica cuchillas de grado militar que fueron diseñadas originalmente para que las usaran las tropas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, dijo el estadista.

¿QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS?

Los cuatro eran estudiantes de la Universidad de Idaho y miembros de fraternidades y hermandades; los estudiantes de último año, Madison Mogen, 21, de Coeur d´Alene, Idaho, y Kaylee Goncalves, 21, de Rathdrum, Idaho; Junior Xana Kernodle, 20, de Post Falls, Idaho, y el estudiante de primer año, Ethan Chapin, de 20 años, de Mount Vernon, Washington. Las mujeres eran compañeras de cuarto. Los cuerpos fueron encontrados alrededor del mediodía del domingo.

¿EL ASESINO O LOS ASESINOS CONOCÍAN A LAS VÍCTIMAS?

No está claro. La policía ha dicho que la evidencia encontrada en la escena los lleva a creer que los estudiantes fueron atacados, aunque no han dado detalles. Si bien un ataque dirigido a menudo es una indicación de que el asesino y la víctima se conocían en algún nivel, la policía también ha dicho que no tiene idea de quién cometió estos delitos, por lo que podría haber sido un extraño. Los investigadores dicen que nada parece haber sido robado de las víctimas o de la casa.

¿LOS ESTUDIANTES PLANTEARON INQUIETUDES DE SEGURIDAD DE ANTEMANO?

La policía no ha dicho si alguno de ellos reportó actividad inusual o expresó preocupaciones de seguridad antes del ataque. La Universidad de Idaho no respondió a las preguntas sobre si la escuela había sido alertada sobre alguna inquietud o queja de los estudiantes.

¿HAY ALGUNA AMENAZA PARA LA COMUNIDAD?

Después de decir inicialmente que no había peligro en curso, la policía se retractó el miércoles. "No podemos decir que no hay amenaza para la comunidad", dijo Fry. "Todavía creemos que es un ataque dirigido. Pero la realidad es que todavía hay una persona que cometió cuatro crímenes muy horribles".

¿QUIÉN MÁS ESTABA EN LA CASA?

Otras dos personas fueron encontradas en la casa en expansión, ilesas. Fry se negó a decir si pudieron proporcionar un relato de los asesinatos o especificar quién llamó al 911. Cuando un reportero se refirió a los compañeros de cuarto sobrevivientes como testigos, Fry aclaró: "Creo que nunca dije que eran testigos. Dije que estaban allí. No había señales de entrada forzada en la casa, según el jefe, y los primeros policías que llegaron encontraron una puerta abierta.

¿CUÁNDO FUERON LOS ESTUDIANTES VISTOS CON VIDA POR ÚLTIMA VEZ?

Chapin y Kernodle estaban en una fiesta en el campus el sábado por la noche, y Mogen y Goncalves estaban en un bar del centro y llegaron a casa en algún momento después de la 1:45 am del domingo, dijo Fry. Mogen y Goncalves fueron vistos en una transmisión en vivo de Twitch obteniendo comida de un camión local.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL CAMPUS?

El presidente de la Universidad de Idaho, Scott Green, dijo que la escuela permanecerá abierta el resto de la semana porque algunos estudiantes han encontrado consuelo allí entre profesores y compañeros de clase. Pero la escuela también está otorgando ausencias justificadas a cualquier persona que se sienta más cómoda saliendo temprano antes del feriado de Acción de Gracias de la próxima semana.