Un controvertido juez conservador

Un juez de Texas que desató una tormenta legal con un fallo sin precedentes que detuvo la aprobación del método de aborto más común en el país es un ex abogado de un grupo legal de libertad religiosa con una larga historia que impulsa causas conservadoras.

Matthew Kacsmaryk, exfiscal federal y abogado del conservador First Liberty Institute, fue confirmado en 2019 tras la feroz oposición de los demócratas por su historial de oposición a los derechos LGBTQ.

Fue uno de los más de 230 jueces instalados en el tribunal federal bajo Trump como parte de un movimiento del presidente republicano y los conservadores del Senado para cambiar el poder judicial estadounidense hacia la derecha.

Es el único juez de la corte de distrito en Amarillo, una ciudad en el territorio de Texas, y se asegura de que todos los casos presentados allí lleguen a sus manos. Y desde que asumió el cargo, ha fallado en contra de la administración de Biden en varios otros temas, incluidas las protecciones de inmigración y LGBTQ.

Los grupos de interés de todo tipo han intentado durante mucho tiempo presentar demandas ante jueces que consideran favorables a sus puntos de vista. Pero la cantidad de demandas conservadoras presentadas en Amarillo ha generado acusaciones de "compra de jueces" o de que los demandantes derechistas están buscando a Kacsmaryk porque saben que recibirán una atención comprensiva.

"¿Por qué se presentan todos estos casos en Amarillo si los litigantes que los presentan tienen tanta confianza en la solidez de sus reclamos? No es porque Amarillo sea conveniente para llegar", dijo Stephen Vladeck, profesor de derecho de la Universidad de Texas.

"Creo que debería alarmar a los propios jueces que los litigantes canalicen los casos de manera tan transparente y desvergonzada a su sala de audiencias".

Matthew Kacsmaryk.

APELACIONES

El Departamento de Justicia apeló rápidamente la decisión de Kacsmaryk ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EU Y por ahora, el fármaco que la Administración de Drogas y Alimentos aprobó en 2000 parecía estar disponible de inmediato a raíz de los fallos contradictorios en Texas y Washington.

La mifepristona bloquea la hormona progesterona en el cuerpo y se usa con el medicamento misoprostol para interrumpir el embarazo dentro de las primeras 10 semanas. La demanda en el caso de Texas fue presentada por Alliance Defending Freedom, que también estuvo involucrada en el caso de Mississippi que llevó a la anulación de Roe v. Wade.

Los expertos legales advirtieron sobre argumentos cuestionables e inexactitudes fácticas en la demanda durante meses, pero Kacsmaryk esencialmente estuvo de acuerdo con todos los puntos principales de los demandantes, incluida su afirmación de que la FDA no revisó adecuadamente la seguridad de la mifepristona.

Los grupos médicos, por el contrario, señalan que la mifepristona ha sido utilizada por millones de mujeres en los últimos 23 años, y las complicaciones ocurren a un ritmo menor que con otros procedimientos de rutina, como la extracción de las muelas del juicio y las colonoscopias.

CONTRADICTORIO

Durante las audiencias de confirmación antes de ocupar el cargo, Kacsmaryk dijo a los legisladores que sería "inapropiado" que un juez permitiera que sus creencias religiosas afectaran una cuestión de derecho. Se comprometió a "aplicar fielmente todos los precedentes de la Corte Suprema".

"Como candidato judicial, no sirvo como legislador. No sirvo como defensor de un abogado. Sigo la ley tal como está escrita, no como yo la hubiera escrito", dijo Kacsmaryk en ese momento.

Antes del caso de la píldora abortiva, Kacsmaryk estaba en el centro de una lucha legal por la política de "Permanecer en México" de Trump, que requería que decenas de miles de migrantes que buscaban asilo esperaran en México para audiencias en la corte de inmigración de Estados Unidos.

En 2021, ordenó que se restableciera la política en respuesta a una demanda presentada por los estados de Texas y Missouri. La Corte Suprema de EU lo anuló y dijo que la administración Biden podría poner fin a la política, lo que hizo en agosto pasado. Pero en diciembre, Kacsmaryk dictaminó que la administración no siguió las pautas federales de elaboración de normas al poner fin a la práctica, un problema que la Corte Suprema no abordó.

También ha dictaminado que permitir que los menores obtengan anticonceptivos gratuitos sin el consentimiento de los padres en clínicas financiadas con fondos federales viola los derechos de los padres y la ley de Texas.

En otros casos, dictaminó que la administración de Biden interpretó erróneamente parte de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio como que prohíbe a los proveedores de atención médica discriminar a las personas por su orientación sexual o identidad de género.

Y se puso del lado de Texas al fallar en contra de la guía de la administración de Biden que decía que los empleadores no pueden impedir que los trabajadores usen un baño de acuerdo con su identidad de género.

En otro caso, presentado por estados que cuestionan una regla del Departamento de Trabajo, el Departamento de Justicia recientemente intentó que el caso se trasladara fuera de su distrito y escribió en un expediente judicial que "no hay razón aparente, aparte de la selección de jueces" que explica por qué. la demanda fue radicada en Amarillo.

Al negar la oferta de mover el caso, Kacsmaryk escribió que la ley "no requiere que el Tribunal adivine las motivaciones subjetivas de los Demandantes para elegir" presentar allí.

Las decisiones de Kacsmaryk han sido "consistentes con lo que muchos conservadores esperaban y lo que muchos progresistas temían", dijo Daniel Bennett, profesor asociado de la Universidad John Brown en Arkansas, quien escribió un libro sobre el movimiento legal cristiano conservador. "Este no es un juez que necesariamente va a estar montando la valla".

EXTREMISTA

Los detractores de Kacsmaryk dijeron que sus escritos anteriores y su trabajo legal revelaron puntos de vista extremistas y animosidad hacia las personas homosexuales y transgénero. En artículos antes de ser nominado, escribió críticas sobre la decisión Roe v. Wade de la Corte Suprema que estableció un derecho nacional al aborto y la decisión Obergefell que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional.

En 2015, criticó un esfuerzo por aprobar protecciones federales de identidad de género y orientación sexual, y escribió que hacerlo "no daría cuartel a los estadounidenses que continúan creyendo y buscan ejercer su creencia religiosa milenaria de que el matrimonio y las relaciones sexuales están reservadas para la unión de un hombre y una mujer."

Un año después, firmó una carta que citaba otro artículo que describía la "creencia de que uno está atrapado en el cuerpo del sexo equivocado" como una "creencia fija e irracional" que "se describe apropiadamente como una ilusión".

DEFENSORES

Los defensores de Kacsmaryk dicen que ha sido calumniado injustamente. Mike Davis, fundador del Proyecto Artículo III, un grupo conservador de defensa judicial, dijo que Kacsmaryk no ha mostrado evidencia de parcialidad en el tribunal.

Señaló que Kacsmaryk fue considerado "calificado" por la Asociación Estadounidense de Abogados, lo que significa que cumplió con lo que el grupo describe como "estándares muy altos con respecto a la integridad, la competencia profesional y el temperamento judicial".

"Estas acusaciones de que es parcial son completamente infundadas y combinan injustamente su defensa legal con la intolerancia", dijo Davis. "Estos políticos demócratas están enviando un mensaje a los cristianos y otras personas de fe de que no se les permite estar en la plaza pública".

Antes de unirse al tribunal, Kacsmaryk trabajó como asistente del fiscal federal en Texas y estuvo involucrado en casos como el enjuiciamiento de Khalid Ali-M Aldawsari, el exestudiante de la Universidad Tecnológica de Texas de Arabia Saudita condenado por un atentado fallido.

En 2014, Kacsmaryk se unió al First Liberty Institute, que se autodenomina "la organización legal más grande del país dedicada exclusivamente a defender la libertad religiosa de todos los estadounidenses". Kacsmaryk señaló durante su proceso de confirmación que el grupo ha representado a todas las religiones.

Entre los litigantes que defendió como abogado general adjunto del instituto se encontraba una panadería de Oregón que se negó a proporcionar un pastel para la boda de una pareja del mismo sexo.

"Obviamente, sus decisiones han sido realmente decepcionantes para los progresistas y las personas de tendencia izquierdista y han sido muy agradables para los de derecha", dijo Bennett. "Pero esa es la naturaleza de nuestro poder judicial en este momento, especialmente con estos temas candentes".

Disputas