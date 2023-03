Exigen fianzas más estrictas

MADISON, Wisconsin

Sólo dos días antes de que condujera su camioneta SUV durante un desfile de Navidad en los suburbios de Milwaukee, matando a seis personas e hiriendo a más de 60, Darrell Brooks Jr. había pagado una fianza por cargos de violencia doméstica.

Había sido acusado de usar su SUV para atropellar a la madre de su hijo y una evaluación previa al juicio encontró que Brooks corría un alto riesgo de reincidir. Pero un funcionario de la corte fijó esa fianza en sólo $ 1,000 en efectivo, a pedido de los fiscales, quienes luego calificaron su recomendación como un error. Por los asesinatos del desfile, Brooks fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Brooks se convirtió rápidamente en el símbolo de un impulso respaldado por los republicanos para promulgar políticas de fianza más estrictas. La Legislatura de Wisconsin, controlada por los republicanos, está pidiendo a los votantes que ratifiquen una enmienda constitucional que haría más difícil que los delincuentes violentos salgan de la cárcel bajo fianza.

Los legisladores republicanos en otros estados también se esfuerzan por dificultar que los acusados salgan de la cárcel antes del juicio después de calificarse de duros con el crimen en las elecciones de mitad de período de 2022. Sus esfuerzos han dado lugar a una feroz lucha con los demócratas por la seguridad pública y los derechos de los acusados de delitos.

Las recientes medidas de reforma demócrata en estados como Illinois y Nueva York han buscado eliminar la fianza en efectivo y reducir la prisión preventiva bajo la premisa de que hacen más daño que bien, especialmente a los grupos marginados.

Pero los legisladores republicanos en al menos 14 estados han presentado unos 20 proyectos de ley en lo que va del año para hacer exactamente lo contrario. Sus propuestas incluyen aumentar el número de delitos que no requieren fianza, exigir que más personas paguen fianzas en efectivo y alentar o exigir a los jueces que consideren los antecedentes penales del acusado al establecer la fianza.

Los expertos en justicia penal y los grupos de defensa advierten que las medidas respaldadas por los republicanos no están respaldadas por investigaciones y podrían empeorar las tasas de delincuencia y las disparidades entre ricos y pobres. La fianza está destinada a garantizar que el acusado regrese a la corte y no se supone que sea un castigo, ya que el acusado aún no ha sido condenado.

"La fianza en efectivo no es un beneficio para los acusados ni para la seguridad pública", dijo Shima Baradaran Baughman, profesora de derecho en la Universidad de Utah que estudia fianzas.

"Cuando las personas son detenidas antes del juicio, aunque sea por unos pocos días, es mucho más probable que vuelvan a delinquir más tarde", dijo Baughman. "En otras palabras, es mucho más seguro para el público liberar a la mayoría de las personas antes del juicio que detenerlas".

Los acusados encarcelados antes del juicio tienen muchas más probabilidades de declararse culpables de los cargos, a menudo aceptando tratos que los condenan a un tiempo ya cumplido que termina con su detención, según descubrieron investigadores de Harvard, Stanford y Princeton en un estudio de 2018.

El mismo estudio encontró tasas de desempleo más altas para los detenidos en prisión preventiva después de que son puestos en libertad. No es raro que los acusados que no pueden pagar la fianza pierdan sus trabajos e incluso sus casas mientras están en la cárcel esperando el juicio.

Si bien los republicanos que buscan ampliar el uso de la fianza reconocen que legalmente se presume que las personas son inocentes antes del juicio, algunos dicen que creen que la mayoría de los acusados son finalmente culpables y que la sociedad estaría más segura si más fueran encarcelados.

El senador de Georgia Randy Robertson, ayudante del alguacil durante mucho tiempo y ex presidente estatal de la Orden Fraternal de la Policía, dijo que está "extremadamente seguro" de que la mayoría de los arrestados son culpables.

En febrero, el Senado del estado de Georgia, liderado por el Partido Republicano, aprobó una propuesta de Robertson que agregaría 53 delitos a una lista actual de solo siete cargos que siempre requieren efectivo o fianza de propiedad.

Los nuevos delitos incluyen pasar un cheque sin fondos, que puede ser un delito menor o un delito mayor, y delitos menores como conducir de manera imprudente o pelear en público.

Robertson argumenta que las víctimas sienten que el sistema de justicia no se preocupa por ellas cuando los sospechosos son liberados sin fianza en efectivo.

La medida requiere que los tres delincuentes paguen una fianza en efectivo o de propiedad, así como aquellos con condenas por delitos graves en los últimos siete años. También dice que ningún acusado puede ser liberado sin pagar una fianza a menos que comparezca ante un juez.

Las medidas en Georgia, Wisconsin y otros lugares preocupan a Insha Rahman, vicepresidenta de defensa y asociaciones del Vera Institute for Justice. "Cuando se establece una fianza monetaria para todo tipo de delitos y los jueces no pueden liberar a las personas, se está pisoteando absolutamente la presunción de inocencia", dijo.

Rahman, un exdefensor público que ayudó a diseñar leyes de libertad bajo fianza en Nueva York y otros estados, dijo que la mejor investigación respalda la terminación de la fianza en efectivo y ofrece condiciones de liberación personalizadas para la mayoría de los acusados. Las personas que representan una amenaza "clara e inmediata" para la seguridad pública son la excepción, dijo, y deben ser detenidas hasta el juicio.

AMPLÍA LISTA DE DELITOS

Darrell Brooks se sienta en el tribunal durante su juicio, mientras el jurado delibera en el Tribunal de Circuito del Condado de Waukesha.

Los opositores critican como demasiado amplia la lista ajustada de delitos bajo la enmienda, que incluye ver una pelea de perros, violar una orden judicial que prohíbe contactar a miembros de pandillas criminales y dejar un arma de fuego por negligencia, donde un niño tiene acceso a ella.

Los votantes de Ohio aprobaron una enmienda similar en noviembre, que requiere que los jueces consideren la amenaza de un sospechoso a la seguridad pública al fijar la fianza. Los proyectos de ley en Indiana y Missouri también darían a los jueces más libertad para considerar la seguridad pública y los antecedentes penales.

En Nueva York, la libertad bajo fianza ha sido un tema polarizador desde que la mayoría demócrata aprobó una ley de 2019 que abolía el encarcelamiento previo al juicio para la mayoría de los delitos no violentos. Muchos fiscales, oficiales de policía, republicanos e incluso algunos demócratas moderados argumentaron que los cambios amenazaban la seguridad pública.