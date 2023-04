Muere hermano y lo detienen

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua

El venezolano Abel Ortega fue detenido en El Paso, Texas, y corre peligro de ser transferido hacia la frontera sur de México, en medio del proceso de repatriación del cuerpo de su hermano Orlando Maldonado, una de las víctimas del incendio.

Al mediodía del pasado sábado, Abel cruzó el Río Bravo, a la altura de la llamada Puerta 36 del muro fronterizo, para solicitar información sobre cómo podrían cruzar los núcleos familiares.

Uno de sus amigos que lo acompañó en el viaje contó que la idea surgió mientras buscaban información de su hermano.

Fueron kilómetros los que recorrieron, hasta que un agente de la Patrulla Fronteriza, que los intimidó, logró arrestar al padre de familia.

Mientras tanto, su esposa, Katiuska Márquez, se encuentra sola en Ciudad Juárez con sus dos hijos, de 2 y 4 años de edad, durmiendo a la intemperie.

Por la poca comunicación que ha podido mantener con Abel a través de otros familiares, la mujer tiene conocimiento que su esposo se encuentra preso en El Paso.

"Me da miedo ir (al Río Bravo) y que me agarren y me pongan aparte y eso será peor", lamentó la mujer.

"Si lo transfieren, ¡Qué voy a saber de mí!", indicó Katiuska, mientras trataba de calmar a uno de sus hijos en el exterior del INM, cerca del memorial montado en honor a las víctimas.

"No he tenido pa´ pagar la renta, me tuve que quedar aquí en la calle. ¿Cómo yo pido o cómo yo me muevo?", dijo desesperada.

"Mis hijos comieron porque aquí dan comida, pero no tengo ni carpa, duermo afuera".

El día de la tragedia, Katiuska y sus hijos, así como Abel, fueron llevados a la estación provisional del INM por agentes que los retiraron del crucero ubicado en la Avenida Heroico Colegio Militar y Costa Rica, donde se ubica el Parque DIF, alrededor de las 16:00 horas.

Pero antes que el incendio se desatara, pudieron salir debido a que comprobaron que eran un núcleo familiar. Sin embargo, ese no fue el caso de Orlando, pese a que Abel les indicó que era su hermano.

CONSIGUIÓ ESCAPAR DE LOS AGENTES

Ahora, la idea de que Abel experimente lo mismo que su hermano en El Paso atraviesa la mente de Katiuska.

"Dicen que allá es diferente, pero me da miedo que pasemos lo mismos que pasamos aquí", dijo.

Abel cruzó la frontera junto con una familiar su amigo, que consiguió escapar de la Patrulla Fronteriza.

La mujer supone que Abel al ver que el agente estaba armado no opuso resistencia por miedo a que le fuera a disparar.

"Pensaría: ´tengo a mis hijos, mi familia, si corro me disparan´, y se quedó".