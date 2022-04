Llegan militares a la zona fronteriza

Abbott ha desplegado cerca de 10 mil soldados en la misión, muchos de los cuales han sido enviados involuntariamente. Su oficina se ha jactado repetidamente de que la misión ha interrumpido las redes de tráfico de drogas y personas. Pero esas afirmaciones de éxito se han basado en métricas cambiantes que han incluido delitos sin conexión con la frontera y el trabajo realizado antes de la operación.

El miércoles, Abbott dio a conocer un plan sorprendente que conmocionó a la comunidad de derechos de los inmigrantes: Texas colocaría policías estatales con equipo antidisturbios para recibir a los inmigrantes en la frontera y llevarlos en autobús directamente a los escalones del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, donde dijo que la administración de Biden "podrá abordar de manera más inmediata las necesidades de las personas a las que están permitiendo cruzar nuestra frontera".

El anuncio de Abbott generó críticas inmediatas tanto de su izquierda como de su derecha. Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que su retórica seguía siendo peligrosa.

"Cualquier transporte forzoso de migrantes en todo el país sería indignante y descaradamente inconstitucional", dijo Kate Huddleston, abogada de ACLU de Texas, en un comunicado. "Dado que Abbott no puede dictar a dónde se envía a las personas, ya ha dado marcha atrás en este atroz plan, anunciando que será solo voluntario".

Un grupo de miembros de la Guardia Nacional con equipo antidisturbios.

ANTEPONE SU FANFARRONERÍA

Algunos conservadores lo llamaron una postura vacía.

"Es un truco", dijo el representante Matt Schaefer, republicano por Tyler, en un tuit.

Su oponente demócrata a la gobernación, Beto O´Rourke, dijo que el anuncio era sólo otro ejemplo de cómo Abbott antepone la fanfarronería a la sustancia.

"Si Abbott se concentrara en soluciones en lugar de trucos, entonces Texas podría haber logrado un progreso real en el tema en los últimos siete años", dijo en un comunicado.

Abbott también dijo el miércoles que el Departamento de Seguridad Pública comenzará de inmediato inspecciones de seguridad mejoradas de los vehículos comerciales que cruzan la frontera de México hacia Texas, porque se sabe que los traficantes de personas usan camiones comerciales para transportar personas al país.

El gobernador republicano, que busca un tercer mandato en noviembre, dijo que el número proyectado de inmigrantes en la frontera entre Texas y México no tiene precedentes y es peligroso, y culpó a las políticas de inmigración de la administración Biden por esos números.

LO TILDAN DE ´TRUCO POLÍTICO´

La representante estatal Mary González, demócrata por El Paso, vicepresidenta del Caucus Legislativo México-Estadounidense, denunció el anuncio de Abbott como un truco político.

"En lugar de usar el dinero de nuestros impuestos para impulsar el crecimiento económico y construir infraestructura, el gobernador Abbott está financiando trucos políticos a expensas de las familias de Texas y nuestras tropas".

Denise Gilman, codirectora de la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, dijo que el programa aún podría generar preocupaciones sobre la conducta coercitiva del estado dada la forma en que se anunció.

"Parece muy importante para el estado llevar a los inmigrantes a D.C. Hay un gran interés en que los inmigrantes suban a esos autobuses", dijo. "Tuvieron que decir que es voluntario, pero todo sobre el programa sugiere que sería coercitivo y, por lo tanto, de legalidad cuestionable. Si es realmente voluntario, ¿por qué sólo va a D.C.?"

Gilman también dijo que Abbott podría facilitar el trabajo de algunos inmigrantes si su destino fuera afuera de Texas y se subieran voluntariamente a los autobuses.

"Hay una gran población salvadoreña en D.C., así que sí, de todos modos, viaje en autobús gratis para llegar a donde ibas", dijo.

Los militares se desplazan en vehículos ´todoterreno´ para vigilar la zona.

GASTAN DINERO DE CONTRIBUYENTES

A principios de esta semana, los funcionarios del Departamento Militar de Texas dijeron a los legisladores estatales que se estaban quedando sin dinero para pagar la misión, que ahora tiene un precio de 2 mil millones de dólares al año a pesar de que el estado asignó solo 412 millones de dólares a la agencia.

En enero, los legisladores estatales transfirieron $480 millones al departamento, pero los funcionarios de TMD dijeron que necesitarían $531 millones en fondos adicionales para mantener la misión en funcionamiento más allá de mayo.

Abbott dijo que los planes que anunció el miércoles no requieren fondos adicionales, pero señaló los altos costos para el estado de su misión fronteriza.

"Ésa es la realidad", dijo. "Asegurar la frontera no es barato. Asegurar la frontera no le costaría nada a Texas si el Gobierno federal estuviera haciendo su trabajo. Pero debido a que Joe Biden no está asegurando la frontera, el estado de Texas tiene que intensificar y gastar el dinero de los contribuyentes haciendo lo trabajo del gobierno federal".