La primera ejecución por fusilamiento en EU

Moore podría enfrentarse a una elección entre la silla eléctrica y el pelotón de fusilamiento, dos opciones disponibles para los condenados a muerte después de que los legisladores modificaran la ley de pena capital del estado el año pasado en un esfuerzo por sortear una pausa de una década en las ejecuciones, atribuida a la agencia penitenciaria. incapacidad para adquirir drogas de inyección letal.

La nueva ley convirtió a la silla eléctrica en el principal medio de ejecución del estado y dio a los prisioneros la opción de elegir la muerte por fusilamiento o inyección letal, si esos métodos están disponibles.

La agencia penitenciaria estatal dijo el mes pasado que había terminado de desarrollar protocolos para ejecuciones de pelotones de fusilamiento y completó $53,600 en renovaciones en la cámara de ejecución en Columbia, instalando una silla de metal con restricciones que mira hacia una pared con una abertura rectangular a 4,6 metros (15 pies) de distancia.

En el caso de una ejecución por fusilamiento, tres tiradores voluntarios, todos empleados del Departamento de Correccionales, tendrán rifles cargados con munición real, con sus armas apuntadas al corazón del recluso. Se colocará una capucha sobre la cabeza del interno, a quien se le dará la oportunidad de hacer una última declaración.

Carolina del Sur es uno de los ocho estados que todavía usan la silla eléctrica y uno de los cuatro que permiten un pelotón de fusilamiento, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización sin fines de lucro con sede en Washington.

Moore es uno de los 35 hombres en el corredor de la muerte de Carolina del Sur. Agotó sus apelaciones federales en 2020 y la Corte Suprema del estado negó otra apelación esta semana.

Lindsey Vann, abogada de Moore, dijo el jueves que le pedirá al tribunal que suspenda la ejecución.

El estado programó por última vez una ejecución para Moore en 2020 , que luego se retrasó después de que los funcionarios de la prisión dijeron que no podían obtener drogas para la inyección letal.

SE PELEARON A BALAZOS

Durante el juicio de Moore en 2001, los fiscales dijeron que Moore ingresó a la tienda en busca de dinero para mantener su adicción a la cocaína y tuvo una disputa con Mahoney, quien sacó una pistola que Moore le arrebató.

Mahoney sacó una segunda arma y se produjo un tiroteo. Mahoney le disparó a Moore en el brazo y Moore le disparó a Mahoney en el pecho. Los fiscales dijeron que Moore dejó un rastro de sangre en la tienda mientras buscaba efectivo, pisando dos veces a Mahoney.

En ese momento, Moore afirmó que actuó en defensa propia después de que Mahoney sacara el primer arma.

Los partidarios de Moore han argumentado que su crimen no alcanza el nivel de atrocidad en otros casos de pena de muerte en el estado. Sus abogados de apelaciones han dicho que debido a que Moore no trajo un arma a la tienda, no pudo haber tenido la intención de matar a alguien cuando entró.

La última ejecución de Carolina del Sur fue en 2011, cuando Jeffrey Motts, condenado a muerte por estrangular a un compañero de celda mientras cumplía cadena perpetua por otro asesinato, abandonó sus apelaciones y optó por la cámara de ejecución.