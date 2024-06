Presentarán ´La Poesía Pide La Palabra´ en Weslaco, Texas

La Biblioteca Mayor Joe V Sánchez y Blanca Reyes Fundadora- Directora de Club De Letras y Arte de Weslaco, Texas le hace una cordial invitación el sábado 8 de junio a la presentación del libro " La Poesía Pide La Palabra" del escritor José Luis Moreno en colaboración con el escritor Uruguayo Carlos Ibáñez.

Este libro cuenta con un prólogo de la poeta Teresa Consuelo Cardona G., comunicadora social, periodista y docente universitaria quien concluye el prólogo con estas letras : "Y hundiendome placenteramente en su brevedad y densidad en su concentración indescifrable tengo que concluir que poesía es eso que se escapa de manera turbulenta por los versos que reposan en sus manos".

BIEN ACOMPAÑADO

El autor estará acompañado de los escritores José Angel Reyes,Jeannette Moreno, Judith Luna, Dora Martínez, Eduardo Arturo Valdez Richaud, Antonieta Salinas, Santiago Rivera Martínez, Nely González, Eva Rodríguez, Gloria Rodríguez, Ramiro Rodríguez, Roxana Badillo, Aracely Robles Granados todos ellos de la región del Valle de Texas y la Frontera de Tamaulipas y le estarán dando voz a las letras de este bello poemario, el evento estará amenizando por cantantes Mauricio Eduardo Carrillo de la Garza y Porfirio de Jesús Fernández ambos jóvenes talentos de la región.

EVENTO GRATUITO

Y para concluir la presentación tendremos la exposición de arte con talentosos artistas del lente, fotógrafas Lucy Salazar , Gloria Rodríguez y Roxana Badillo, la dibujante Araceli Robles Granados y los artistas plásticos Nely González, Abel Bernal, Karol E Rodríguez , Dora Martínez, esperamos nos acompañen y disfruten de una tarde de poesía música y arte nuestros eventos son gratuitos y para toda la familia Los esperamos en 525 S Kansas Ave. Weslaco, TX.Estados Unidos.

PALABRAS DEL AUTOR

El escritor originario de Reynosa Tamaulipas José Luis Moreno, presentará su obra literaria "La Poesía Pide La Palabra" obra sobre la que indicó: "Yo la verdad no sé si mis letras son buenas o malas, para algunos simples... Pero lo cierto es que, dentro de esa simplicidad, no he podido dejar de escribir".

Evento gratuito en Weslaco, Texas.