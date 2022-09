La finca, imán para migrantes

La granja de hileras de árboles bien cuidados había atraído inmigrantes durante mucho tiempo, pero era relativamente pacífica antes de que la comprara la pareja residente de toda la vida de Eagle Pass. Está ubicado al final de un tramo de la nueva valla fronteriza que se construyó por orden de Abbott, en el borde de la ciudad de 30,000 habitantes que está salpicada de almacenes, casas en ruinas y cadenas de tiendas.

Los agentes detuvieron a los inmigrantes casi 50,000 veces en el sector de Del Río, en julio, con Río Grande Valley, en un distante segundo lugar con alrededor de 35.000. Alrededor de 6 de 10 paradas en el sector de Del Río fueron inmigrantes de Venezuela, Cuba o Nicaragua, quienes probablemente serán liberados para continuar con sus casos de inmigración porque las malas relaciones diplomáticas con esos países significan que EE. UU. no puede enviarlos a casa.

Los migrantes cruzan el río y suben unos metros cuesta arriba entre caña Carrizo y alambre de púas para rendirse en el borde de la finca, esperando que los liberen. Los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., la policía estatal y los periodistas son una presencia regular.

La Patrulla Fronteriza abrió la puerta y llevó a los migrantes para su procesamiento, un procedimiento regular para los funcionarios federales en cualquier situación que involucre un candado dentro de las 25 millas de la frontera, dijo Jon Anfinsen, presidente del capítulo sindical del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza que incluye agentes en Eagle. Pasar.

"El gobernador les está diciendo a todos: ´Aseguren la frontera´. No tengo ninguna duda de que esa es la intención, pero la realidad es que no es tan simple", dijo Anfinsen. "Hemos estado haciendo esto desde siempre y aún no se ha solucionado. Así que es un intento noble, supongo, pero vamos a tener que detener a estas personas".