La campaña presidencial de Trump se distancian de sus aliados

NUEVA YORK, NY

La campaña presidencial de Donald Trump se está distanciando de sus aliados y exasesores que tienen planes para un posible segundo término, incluyendo quién podría estar en su administración y qué políticas podría implementar.

En un memorándum que enviaron los asesores de alto rango Susie Wiles y Chris LaCivita, la campaña dijo que los mensajes acerca de un posible gobierno de Trump podrían venir de cualquiera pero que el republicano o su equipo no lo considerarían como oficial y son "una distracción que no es bienvenida".

Es el segundo memorándum que la campaña ha dado a conocer en las últimas cuatro semanas descartó los boletines de prensa acerca de la manera en que la órbita de Trump se está preparando para un gobierno mucho más de derecha llena de seguidores fieles.

Y esto ocurre mientras la campaña de Trump ha estado rechazando cada vez más esfuerzos más amplios que lo muestran a él y su agenda de segundo término como extrema.

"A pesar de ser muy claros, algunos "aliados" no han entendido, y los medios de comunicación en su entusiasmo anti-Trump, han estado dispuestos a continuar utilizando fuentes anónimas y especulación acerca de una segunda administración Trump con el fin de impedir que eso suceda", dijeron Wiles y LaCivita en el memorándum más reciente.

Funcionarios de la campaña de Trump dijeron que el memorándum más reciente fue una respuesta a un reciente reporte de Axios, que citó "fuentes que hablan frecuentemente con Trump".

Axios reportó ese jueves que Trump pretendía incluir en su administración a las personas que le han sido leales y que son "orgullosos guerreros de MAGA, que están en contra de la corriente principal del Partido Republicano y dispuestos a poner a prueba los límites del poder ejecutivo para que las cosas se hagan a la manera de Trump".

MAGA se refiere al slogan de Trump, Hacer que Estados Unidos Sea Grande Nuevamente.

El reporte de Axios incluyó figuras como Stephen Miller, el que diseñó las políticas de inmigración de línea dura de Trump, Steve Bannon, ex jefe de estrategas de la Casa Blanca, Kash Patel, ex funcionario de la Casa Blanca y el Pentágono y Jeffrey Clark, un ex asistente del procurador general junto con Trump y otros 17 que contribuyeron al esfuerzo para anular los resultados de la elección presidencial del 2020 en Georgia.

"Las personas que están hablando de posibles puestos en la administración para ellos mismos o sus amigos están de hecho afectando al presidente Trump y a sí mismos", agrega el memorándum.

RATIFICA CORTE MORDAZA

Un tribunal federal de apelaciones de Washington mantuvo el viernes la orden mordaza contra el expresidente Donald Trump en su caso de injerencia en las elecciones de 2020, pero redujo las restricciones a su discurso.

El fallo del panel de tres jueces modifica la orden mordaza para permitir que el precandidato presidencial republicano para 2024 haga comentarios despectivos sobre el fiscal especial Jack Smith.

Pero el tribunal mantuvo la prohibición de hacer declaraciones públicas sobre testigos conocidos o razonablemente previsibles en relación con su posible participación en el caso.

"Al prohibir ampliamente cualquier declaración sobre o dirigida al fiscal especial y al personal del tribunal y del fiscal, así como a testigos razonablemente previsibles o a su testimonio, la orden es demasiado amplia", sostuvo el tribunal en su dictamen. "Captura algunos discursos constitucionalmente protegidos que carecen de las características o el contenido que atentarían contra el buen funcionamiento del tribunal o su capacidad para administrar justicia".

Trump, que ha señalado que la orden mordaza es una censura inconstitucional de su discurso político, podría apelar el fallo ante el pleno del tribunal o ante la Corte Suprema.

La jueza federal Tanya Chutkan impuso la orden mordaza en octubre, prohibiendo a Trump hacer declaraciones públicas dirigidas contra Smith y otros fiscales, personal del tribunal y posibles testigos.

RESTRICCIONES SON NECESARIAS

El Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito de Washington había retirado la orden mordaza mientras estudiaba la impugnación de Trump.

Los fiscales han argumentado que las restricciones son necesarias para proteger la integridad del caso y a los posibles testigos y otras personas involucradas en el caso del acoso y las amenazas inspiradas por las incendiarias publicaciones de Trump en las redes sociales.

La orden ha tenido una trayectoria vertiginosa a través de los tribunales desde que los fiscales la propusieron, citando el desprecio repetido de Trump hacia el fiscal especial, el juez que supervisa el caso y los posibles testigos.