Postergan regreso de Jones al estrado

Los abogados en el juicio por difamación de Alex Jones acordaron el viernes no regresarlo al estrado hasta la próxima semana después de un polémico día de testimonio el jueves sobre su promoción de la mentira de que la masacre de la escuela Sandy Hook de 2012 fue un broma.

El abogado de Jones, Norm Pattis, le dijo al juez que renunciaría a su derecho a contrainterrogar al presentador de Infowars y, en cambio, lo volvería a llamar como testigo de la defensa la próxima semana.

"Creemos que esto agilizará el procedimiento, reducirá el nivel de temperatura y ayudará al jurado a concentrarse en lo que debe decidir", dijo Pattis en el Tribunal Superior de Waterbury, Connecticut, a unas 20 millas (32 kilómetros) de la escuela primaria en Newtown. donde fueron asesinados 20 niños de primer grado y seis educadores.

El jurado fue enviado a casa alrededor del mediodía. Determinará cuánto debe pagar Jones y la empresa matriz de Infowars, Free Speech Systems, por daños y perjuicios a los familiares de cinco niños y tres adultos asesinados en la escuela, por decir que el tiroteo no ocurrió y causar angustia emocional. Un agente del FBI que respondió al tiroteo también es demandante.

En su primer día de testimonio el jueves, Jones tuvo un acalorado intercambio con el abogado de los demandantes Christopher Mattei, acusando al abogado de "perseguir ambulancias" y diciendo que ya no se disculpaba por afirmar que el tiroteo fue un montaje.

En los últimos años, Jones ha reconocido que ocurrió la masacre, pero dice que las familias de las víctimas están siendo utilizadas para impulsar una agenda contra el control de armas y la libertad de expresión.

ESPECTÁCULO

Afuera del juzgado y en su programa Infowars, Jones se refirió al proceso como un "juicio espectáculo" y un "tribunal canguro" y llamó a la jueza Barbara Bellis una tirana, publicando una imagen de ella con láseres disparando desde sus ojos.

Jones el viernes todavía se quejaba del caso, incluidos los límites de lo que puede decir en el banquillo de los testigos.

"Básicamente, sería como un combate de boxeo en el que un tipo tiene los brazos atados a la espalda y una mordaza en la boca", dijo fuera del juzgado. "Así que esto está totalmente amañado. Es un fraude total absoluto".

Jones también dijo que si pudiera, le diría al jurado que "investigue la historia y comprenda lo peligroso que es cuando eligen un evento del discurso que pueden decir que es hiriente, para luego usarlo para sentar un precedente, para intentar para derribar todas las fichas de dominó y quitarles la libertad de expresión a todos".

Los comentarios despertaron la preocupación inmediata de los abogados de los demandantes, quienes acusaron a Jones de intentar socavar el juicio y manchar al jurado. Informaron a Bellis sobre las declaraciones de Jones.

Antes de despedir a los miembros del jurado por el día, Bellis repitió sus instrucciones diarias de que no deben discutir el caso con nadie, no ver ninguna cobertura de los medios y no hacer ninguna investigación externa. Debido a los comentarios de Jones el viernes, también les dijo a los miembros del jurado que deberían evitar cualquier conferencia de prensa fuera del juzgado.

Los abogados de los demandantes enviaron al secretario de Bellis un enlace a un video de lo que dijo Jones el viernes temprano, para que ella determinara si se justificaba alguna sanción. Bellis le pidió a Pattis que convenciera a Jones de que dejara de hacer tales declaraciones y él accedió a intentarlo.

