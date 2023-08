"Me voy a ir mami y los voy a ayudar": último mensaje de joven ahogado en el Río Bravo

El Paso, Texas.- El día de ayer autoridades de México y de los Estados Unidos reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un migrante que quedó atorado en las boyas instaladas sobre las aguas el Rio Bravo, en Eagles Pass, estado de Texas.

El joven quiso cumplir uno de sus sueños más anhelados y cruzar la frontera para poder ayudar a su familia, pero no fue posible.

El Departamento de Seguridad de Texas, Estados Unidos (EE. UU.) reportó el hallazgo en el muro flotante y lo notificó al Consulado de México en Eagle Pass, a través de un comunicado, enviado por la Secretaría de Relaciones Exteriores del país latinoamericano, se informó que ya se trabaja en recuperar el cuerpo sin vida del joven.

"Me dio un abrazo y me dijo: 'me voy a ir mami y los voy a ayudar'", fue el último mensaje que recibió la madre del joven, según contó al programa Despierta América.

En este tema, México manifestó su preocupación por el impacto que la instalación del muro flotante tenga en los derechos humanos y la seguridad personal de los migrantes.

"Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores seguiremos dando puntual seguimiento al caso por medio del Consulado de México en Eagle Pass, manteniendo contacto con las autoridades correspondientes en México y EE. UU. para obtener más información sobre lo acontecido y solicitar que se realicen las investigaciones necesarias", señala el comunicado.