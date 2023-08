Hallados dos cuerpos sin vida en el muro de boyas que colocó el Gobierno de Texas en el río Bravo

?? "Me dio un abrazo y me dijo: 'me voy a ir mami y los voy a ayudar'": así se despidió de su mamá el joven hallado en el río Bravo.



Su cadáver fue encontrado atorado en el muro flotante de boyas instaladas por el gobernador Greg Abbott.



Informa Guillermo González