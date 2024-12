Investigan muerte de un peatón

Por: Edelia Hernández

Diciembre 28, 2024 -

ESCOBARES, Texas

Los agentes del Departamento de Policía de esta ciudad se encuentran investigando la muerte de un peatón atropellado presuntamente por un elemento de la Patrulla Fronteriza, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento.

"Si el agente iba a exceso de velocidad, si hay marcas de derrape y para identificar completamente la naturaleza del accidente", dijo el portavoz de la policía de Escobares, el oficial Jesse Alvarez.

El Departamento de Policía de Escobares se encuentra reconstruyendo un accidente mortal que, según afirman, ocurrió cuando un agente de la Patrulla Fronteriza en servicio atropelló y mató a un anciano con su unidad, señala Channel 5 News en su portal digital.

El accidente ocurrió en Nochebuena alrededor de las 11:30 p. m. cerca de la autopista estadounidense 83 y FM 649.

El jueves, los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas estaban en la escena para reconstruir cómo ocurrió el accidente y determinar si el agente tuvo la culpa.

Alvarez dijo que el agente de la Patrulla Fronteriza, a quien la policía aún no ha identificado, se quedó en la escena, pero aún no ha hablado con la policía.

Según Álvarez, cuando la policía llegó al lugar el martes, el agente tenía un abogado y un representante sindical al teléfono.

Los residentes de la zona dijeron que no es la primera vez que alguien muere allí y que no es seguro para los peatones.

"[Los autos] recorren 50, 55 millas y el límite de velocidad es de 30 millas", dijo una residente de Escobares. "Hemos estado pidiéndoles que pongan luces en el puente".

Dijo que ha vivido cerca del puente donde ocurrió el accidente mortal durante más de 60 años. Entre el exceso de velocidad, la falta de iluminación y la falta de espacio para caminar, indicó que se sabe que la zona es peligrosa para los peatones.

La Policía señaló a Channel 5 News que han ocurrido varios accidentes allí a lo largo de los años. Álvarez dijo que la ciudad está trabajando para convertirla en una zona más segura. "La ciudad trabaja para ver si podemos conseguir más iluminación y más fondos para ayudar en esa zona", dijo Álvarez.

Hasta ahora, la policía no ha identificado a la víctima.

El agente de la Patrulla Fronteriza no identificado no enfrenta actualmente ningún cargo. La agencia (Border Patrol), dijo que no haría comentarios mientras la investigación esté abierta.