Investigan mortal accidente

Pese a la oportuna movilización de las agencias de emergencias, el operador no pudo ser rescatado con vida.

Diputados del departamento del Sheriff están en la escena de un mortal incidente en el lugar de trabajo ubicado al norte de US 83 en Vanderpool Rd cerca de Sullivan City.

Una excavadora cayó en un estanque de sedimentos con el operador atrapado dentro, en donde finalmente falleció. Múltiples agencias están en la escena ayudando.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas), está investigando después de un accidente laboral que dejó a un trabajador muerto en una cantera cerca de Sullivan City, según el alguacil del condado de hidalgo, Eddie Guerra.

La oficina del alguacil y otras agencias policiales fueron enviadas al área de US Expressway 83 en Vandepool Road alrededor de las 8 am del sábado en respuesta a que un operador quedó atrapado en una excavadora que estaba en un estanque sedimentario, dijo Guerra. El cuerpo del operador, no identificado, de unos 40 años, fue sacado del estanque el sábado por la tarde.

"Donde estaba la excavadora, el suelo a su alrededor no colapsó", dijo Guerra. "Parece que la excavadora entró en el estanque". Guerra dijo que cualquier información recopilada por los investigadores será utilizada por OSHA en su investigación federal.

