Impugnan a nominada

Un bloque de 10 fiscales estatales fijó su postura en contra de que la jueza afroamericana Ketanji Brown Jackson sea ratificada como magistrada en la Suprema Corte de Estados Unidos por parte del Senado.

En un comunicado en redes sociales, el fiscal texano Ken Paxton difundió este lunes dicha postura, firmada en una carta por otros nueve procuradores generales de igual número de estados republicanos.

Además del fiscal texano, firmaron la carta los procuradores de Arkansas, Indiana, Missouri, Oklahoma, Dakota del Sur, Idaho, Louisiana, Montana y Carolina del sur.

La carta que firmaron es dirigida al comité del Senado encargado de analizar la nominación de la jueza por parte del presidente Joe Biden.

"Estamos a un voto, tema tras tema, de perder nuestros derechos fundamentales. Creo que las probabilidades son del 100% de que la jueza Jackson votaría para anular a Heller y revocar la pena de muerte", opinó a su vez el senador texano Td Cruz.

"Suena genial. La pena de muerte es defectuosa y no debe utilizarse. Si bien creo que la muerte a veces se justifica como castigo, no veo forma de llevarla a cabo de manera justa y sin errores. Entonces, más fácil (y más barato) simplemente no hacerlo", le respondió un usuario en Twitter.

Carátula de la carta de protesta.

El meollo

- "Ketanji Brown Jackson no es apta para servir en la Suprema Corte. Mis compañeros fiscales generales están de acuerdo (en rechazarla).

- "Ella apoya Teoría Crítica de la Raza. Ella no puede definir a una ´mujer´.

- "Es imperdonablemente blanda con los monstruos que poseen, publican y producen imágenes de violaciones infantiles", publicó Ken Paxton.