Autorizan monitorear buzones electorales

Un juez federal se negó a prohibirle a un grupo que vigile buzones electorales instalados al aire libre en el condado más grande de Arizona, porque hacerlo podría violar los derechos constitucionales de sus integrantes.

El juez de distrito Michael Liburdi dijo que el caso seguía abierto y que la Alianza de Estadounidenses Jubilados de Arizona podía plantear sus argumentos de nuevo en contra de un grupo que se hace llamar Clean Elections USA (Elecciones Limpias de Estados Unidos). Un segundo demandante, Voto Latino, fue retirado del caso.

Liburdi concluyó que "aunque este caso ciertamente presenta interrogantes serias, la corte no puede elaborar un mandato judicial sin violar la Primera Enmienda" constitucional. El juez fue nombrado al puesto por el expresidente Donald Trump y es miembro de la Federalist Society, una organización jurídica conservadora.

Policías locales y federales se han alarmado por reportes de que hay personas, algunas de ellas enmascaradas y armadas, que vigilan los buzones electorales abiertos las 24 horas en el condado Maricopa —el más poblado de Arizona— y en el condado rural Yavapai, instalados para la votación anticipada de las elecciones intermedias.

Algunos electores se han quejado de haber sido intimidados después de que la gente que vigila los buzones tomó fotografías y videos, y siguió a los votantes.

La ley de Arizona establece que los propagandistas y los observadores electorales deben permanecer a una distancia mínima de 23 metros (75 pies) de un sitio electoral.

"Los demandantes no le han proporcionado a la corte ninguna evidencia de que la conducta de los demandados constituye una verdadera amenaza", escribió el juez. "En este expediente, los demandados no han efectuado ninguna declaración en la que amenacen con cometer actos de violencia en contra de un individuo o grupo de individuos en particular".

Demandantes decepcionados