Condiciona aumento a maestros

HIDALGO, Texas

Unas horas después de que el Senado de Texas aprobara su proyecto de ley de vales escolares prioritarios, el gobernador Greg Abbott dijo que agregaría aumentos a maestros y financiamiento para escuelas públicas a su agenda de sesión especial si la Legislatura de Texas aprueba los vales.

Pidió a los miembros de la Legislatura de Texas que amplíen la libertad educativa para todos los estudiantes de Texas y logren que la elección de escuelas llegue a la meta en la cena de la "Cumbre de Liderazgo y Empoderamiento de Padres 2023" de la Fundación de Políticas Públicas de Texas (TPPF) en Austin.

"Mientras viajábamos por el estado de Texas ayudando a educadores, legisladores y tejanos a comprender lo que estábamos haciendo con respecto a la elección de escuelas, comenzamos en la línea de 20 yardas", dijo el obernador Abbott. "Con cada día que pasaba avanzamos yarda tras yarda, primer intento tras primer intento. Nosotros, como Estado, tenemos la obligación con nuestros hijos de educarlos y podemos hacerlo con un programa universal de Cuenta de Ahorros para la Educación en el estado de Texas. Lo que estamos haciendo es correr una carrera de relevos que comenzó en 1989. Ahora me han entregado el testigo y es mi trabajo llevarlo hasta la meta.

Hablando ante una multitud de más de 150 legisladores, padres, educadores y defensores del empoderamiento de los padres pidió que aprueben una legislación que capacite a los padres para que sean los principales tomadores de decisiones en la educación de sus hijos. El Gobernador también destacó la necesidad de ampliar las Cuentas de Ahorro para la Educación, financiadas por el Estado a todos los estudiantes de Texas, y señaló que la mayoría de los tejanos rurales, urbanos y suburbanos están a favor de ampliar los derechos de los padres en la educación de sus hijos.

Aunque los legisladores ya redactaron un proyecto de ley sobre financiación de las escuelas públicas, que también fue aprobado por el Senado el jueves, no puede aprobarse, a menos que Abbott agregue el tema a su agenda.

Los vales escolares y los proyectos de ley de financiación ahora se dirigen a la Cámara de Representantes de Texas.

Nosotros, como Estado, tenemos la obligación con nuestros hijos de educarlos, señaló.

"Quiero asegurarme de que proporcionemos un incentivo para garantizar que se apruebe esta legislación", dijo Abbott sobre los vales. "Una vez que se aprueben –las cuentas de ahorro para la educación–, incluiré en la agenda legislativa la financiación total de la educación pública, incluidos los aumentos salariales para los docentes de todo el estado".

Durante la sesión ordinaria, los legisladores no lograron aprobar una serie de políticas para apoyar a los docentes en medio de un enfrentamiento sobre los vales escolares. El estancamiento se produjo a pesar de las recomendaciones políticas para mejorar las condiciones laborales de los docentes por parte de un grupo de trabajo reunido por Abbott el año pasado para examinar la creciente escasez de docentes en el estado.

Los maestros fueron los únicos empleados estatales que no recibieron un aumento en la sesión regular y han dicho que sienten que sus aumentos están siendo "rehenes" de un proyecto de ley de vales. Muchos han dicho que preferirían renunciar a un aumento salarial antes que implementar vales escolares en el estado.

Abbott, quien subió al escenario en la cumbre a pocas cuadras del Capitolio de Texas, dijo que cree que la Cámara está a "una yarda" de aprobar cuentas de ahorro para educación. Históricamente, una coalición de demócratas y republicanos rurales ha bloqueado la legislación sobre bonos en la Cámara.

Desde antes de la sesión especial, la oficina del gobernador ha estado trabajando con un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes para redactar un proyecto de ley de vales que actualmente tiene 181 páginas, dijo Abbott.

El representante James Frank, republicano por Wichita Falls, dijo que la legislación anterior fracasó porque los opositores a los vales, en particular los maestros y superintendentes, están "altamente motivados" para detener el programa.

SON MÁS CARAS LAS PRIVADAS

"Algunos de los republicanos que no votan a favor tienen mucho miedo de ir en contra de la escuela, el director o el superintendente", dijo Frank. "Se trata de personas muy bien conectadas en todos los distritos del estado. Esas no son personas con las que uno quiera enfadarse, si puede ayudarlo políticamente. No me gusta cruzarlos".

Frank dijo que también ha hablado con representantes rurales que argumentan que las escuelas privadas o no existen en su distrito o son más caras que el bono propuesto de $8,000. Pero si los residentes tuvieran acceso a dinero para pagar específicamente las escuelas privadas, el mercado respondería estableciendo escuelas que se ajustaran mejor a sus presupuestos, dijo Frank. Añadió que apoyaría un bono cercano a los $10,000 para reflejar el costo promedio de las escuelas privadas en Texas.