Cumple Abbott amenazas

Me sentí orgulloso de firmar leyes clave para empoderar a los padres, eliminar las agendas del despertar del aula y ampliar los recursos educativos para estudiantes con necesidades especiales, dijo Abbott en junio de este año.

AUSTIN, Texas

El gobernador Greg Abbott respaldó el lunes a 58 republicanos de la Cámara de Representantes de Texas que se postulan para la reelección, todos los cuales se pusieron de su lado en una votación clave días antes en su campaña de un año de duración para obtener vales escolares.

La lista de respaldo parece ser la primera medida de Abbott para cumplir sus amenazas de oponerse a los republicanos de la Cámara de Representantes que bloquearon su agenda sobre el tema.

"Cada uno de estos republicanos de la Cámara de Representantes son luchadores probados, y estoy orgulloso de respaldar a cada uno de estos conservadores fuertes que buscan la reelección", dijo Abbott en un comunicado. "Animo a los tejanos a que se unan a mí para apoyarlos en su reelección para que podamos aprobar la elección de escuelas para todas las familias de Texas y continuar construyendo un Texas más seguro, más brillante y más próspero del mañana".

Los respaldos se producen tres días después de que la Cámara votara a favor de eliminar un programa similar a vales de un paquete educativo de amplio alcance. Fue la reprimenda más rotunda hasta el momento a la cruzada de Abbott por la "elección de escuela" que ahora ha provocado cuatro sesiones especiales.

Veintiún republicanos se unieron a los demócratas para aprobar una enmienda que eliminaba el programa similar a un vale, que daría a los padres 10.500 dólares anuales de los contribuyentes para cubrir los costos de las escuelas privadas.

Esos 21 republicanos estuvieron notoriamente ausentes del respaldo de Abbott. También omitió a los miembros de los 21 en una parte de su declaración en honor a los republicanos de la Cámara de Representantes jubilados por su servicio.

La lista no incluía al presidente de la Cámara de Representantes , Dade Phelan , republicano por Beaumont, quien tiene múltiples rivales en las primarias pero no votó sobre la enmienda. El orador rara vez emite votos, señala una información de The Texas Tribune.

La aprobación de la enmienda condenó al fracaso las posibilidades del proyecto de obtener la firma de Abbott, y fue devuelto al comité antes de que la Cámara en pleno pudiera votarlo.

REPRESALIAS POLÍTICAS

Todavía queda tiempo para la actual sesión especial y Abbott no ha dicho si convocará otra, pero parece que Abbott está pasando a la temporada de campaña.

En una declaración el viernes por la noche sobre la votación de la enmienda, Abbott criticó "la pequeña minoría de republicanos pro-sindicatos que votaron con los demócratas".

El respaldo de Abbott se produce mientras la presentación de candidatos para las primarias de marzo está en marcha. Comenzó el 11 de noviembre y finaliza el 11 de diciembre.

Abbott ha planteado durante mucho tiempo la perspectiva de represalias políticas contra los republicanos de la Cámara de Representantes que se interponen en su cruzada por los vales escolares. En septiembre, antes de la tercera sesión especial, Abbott sugirió que convocaría dos sesiones especiales más y si la propuesta aún no llegaba a su escritorio, la convertiría en un tema para las primarias.