Gignac trató de convencer a Julián Quiñones de regresar a Tigres

CIUDAD DE MÉXICO.- Antes de llegar a las Águilas del América, la historia de Julián Quiñones pudo ser otra.

El delantero, naturalizado mexicano, reveló en entrevista con TUDN que fue buscado por los Tigres, su exequipo, para regresar a la Sultana del Norte.

"Yo estaba centrado en ese momento en Atlas. Hay un momento donde dices 'ya conseguiste todo y tienes que salir por la puerta grande', en ese momento cuando conseguimos el bicampeonato me habla mi representante y me dice 'Tigres quiere que vuelvas'", dijo el exrojinegro.

Sin embargo, la figura azulcrema reveló que hasta el francés André-Pierre Gignac trató de convencerlo, pero el nacido en Colombia dijo que priorizó su bienestar mental.

"En ese momento estaba (Diego) Cocca y le dije 'la verdad no quiero ir porque estoy bien mentalmente e ir a jugar con Tigres es retroceder a todo lo que dejé atrás'. De hecho, Gignac me habló y me dijo 'vente', le dije 'no gordo, no me llevo muy bien con la afición para regresarme'", concluyó.

Julián Quiñones se ha convertido en pieza fundamental del equipo de André Jardine, que espera rival para los cuartos de final del encuentro de Play-In entre León y Santos Laguna.