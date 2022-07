Golpea la ola de calor

La demanda récord se ve agravada por las bajas velocidades del viento, que mantienen la enorme flota de turbinas de la entidad en menos del 10 por ciento de su producción potencial.

El aviso del Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, por sus siglas en inglés) se dio cuando gran parte del estado registra temperaturas cercanas a los 39 grados Celsius. Se espera que el calor extremo continúe en los siguientes días.

La alerta es un paso antes de una emergencia energética de nivel 1, que permite al regulador aprovechar la electricidad de otras redes cercanas cuando las reservas son peligrosamente bajas.

Si la situación empeora, ERCOT puede ordenar a las empresas de transmisión que corten el suministro eléctrico a clientes industriales y consumidores residenciales.

Las compañías más grandes que operan en Texas incluyen Exxon Mobil Corp., Tesla Inc., Apple Inc. y American Airlines Group Inc., y dos equipos de Major League Baseball que actualmente juegan sus temporadas. El Centro Espacial Johnson de la NASA está en Houston.

"La ola de calor que se ha asentado en Texas y gran parte del centro de Estados Unidos está impulsando un mayor uso de electricidad", reconoció ERCOT.

Un portavoz de ERCOT le dijo a The Texas Tribune ayer que el operador de la red no espera apagones continuos esta semana.

La red eléctrica de Texas permanece bajo escrutinio más de un año después de que el sistema colapsó durante una tormenta de invierno, dejando a gran parte del estado sin luz durante días. Más de 240 personas murieron y los costos económicos reales superaron los 50 mil millones de dólares.

Los funcionarios promulgaron una serie de reformas después de la crisis, pero los críticos advierten que el sistema sigue vulnerable.

El candidato demócrata a Gobernador Beto O´Rourke, quien ha hecho de los apagones durante la tormenta de invierno del año pasado un tema central de su campaña, culpó al actual Mandatario Greg Abbott de las presiones en la red.

"No podemos confiar en Greg Abbott. Es hora de sacarlo y arreglar el sistema", subrayó O´Rourke.

RÉCORD HISTÓRICO DE USO DE ENERGÍA

Por la tarde de ayer, el operador de la red de Texas recortó su pronóstico de demanda máxima a 78.3 gigavatios. Eso es suficiente para que el estado rompa su récord histórico de uso de energía por séptima vez este verano, pero está por debajo de un pronóstico anterior de 80.5 gigavatios. Un gigavatio es suficiente para alimentar unos 200 mil hogares.

Algunas operaciones ya se han reducido o modificado. El Centro H2Oaks, una planta que extrae agua de tres acuíferos, se cerrará y, en cambio, San Antonio extraerá agua sólo del Acuífero Edwards para complementar sus necesidades.

Además, casi todas las principales operaciones mineras de criptomonedas han reducido sus actividades, lo que permite que aproximadamente un gigavatio de capacidad fluya de regreso a la red, según la Texas Blockchain Association.