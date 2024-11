No intervendrá en Texas Departamento de Justicia

AUSTIN, Texas

El Departamento de Justicia de los EE. UU. acordó anoche no ingresar a los lugares de votación y recuento central de Texas ni interferir de ninguna otra manera con la administración de las elecciones apenas horas después de que el Fiscal General Ken Paxton demandara al Departamento de Justicia por su anuncio de que enviaría agentes federales para "monitorear" las elecciones. Los texanos administramos las elecciones de Texas y no nos dejaremos intimidar por el Departamento de Justicia, indicó Ken Paxton, procurador de Texas. El Departamento de Justicia sabe que no tiene autoridad para monitorear las elecciones y se retractó cuando Texas defendió el estado de derecho. Ningún agente federal podrá interferir con las elecciones libres y justas de Texas, dijo Paxton en un comunicado difundido esta mañana.

El Departamento de Justicia acordó anoche no entrar a las elecciones de Texas y lugares centrales de recuento o interferir con la administración de las elecciones de pocas horas después de que el fiscal general Ken Paxton demandó al Departamento de Justicia por su anuncio de que enviaría agentes federales para "monitorear" las elecciones en Texas.

El 1 de noviembre, apenas cuatro días antes del día de las elecciones, el Departamento de Justicia anunció que desplegaría "monitores" electorales federales en ocho condados de Texas, incluyendo Atascosa, Bexar, Dallas, Frio, Harris, Hays, Palo Pinto y Waller. El Secretario de Estado de Texas notificó inmediatamente al Departamento de Justicia que la ley de Texas no permite a los monitores federales dentro de un lugar de votación o centro de conteo. El 4 de noviembre, el Fiscal General Paxton demandó al Departamento de Justicia y a funcionarios federales, señalando que ningún estatuto federal autoriza a la Administración Biden-Harris a enviar agentes federales a las elecciones estatales cuando están prohibidos por las leyes estatales.

Después de la demanda del Fiscal General Paxton y la solicitud de una orden de restricción temporal, el Departamento de Justicia revirtió el rumbo y acordó acatar la ley electoral de Texas. De acuerdo, todos los monitores del Departamento de Justicia permanecerán fuera de las ubicaciones de las encuestas y conteos centrales, acatarán las leyes de Texas que rigen la conducta dentro de los 100 pies de esos lugares, y se abstendrán de interferir con cualquier votante que intente emitir votos. Además, un juez federal ordenó a la Administración de Biden-Harris confirmar que no habrá monitoreos en los centros de votación o entrar en centros de tabulación en violación de la ley. Los administradores electorales y los miembros del público deben informar inmediatamente de cualquier violación de este acuerdo a los funcionarios electorales locales apropiados y a la Oficina del Fiscal General en ilegalvoting.oag.texas.gov. La demanda de Texas contra el Departamento de Justicia permanecerá pendiente hasta la conclusión de la elección para asegurar el cumplimiento del Departamento de Justicia.

Los tejanos dirigen las elecciones de Texas, y no seremos intimidados por el Departamento de Justicia, dijo el Fiscal General Paxton. El Departamento de Justicia sabe que no tiene autoridad para vigilar las elecciones de Texas y se echaba hacia abajo cuando Texas defendió el estado de derecho. Ningún agente federal podrá interferir con las elecciones libres y justas de Texas.