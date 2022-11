Falla equipo para reducir el metano

Cuando Sharon Wilson se detuvo en el sitio de BP en Texas en junio pasado, los tanques de producción se elevaban sobre la hierba arrastrada por el viento aproximadamente a 60 millas al sureste de San Antonio. Vacas y calabazas se alineaban a los costados de las carreteras.

Todos parecían plácidos. Pero cuando Wilson encendió una cámara de video de alta tecnología, se hizo visible una imagen inquietante: una larga columna negra brotaba de un tubo de bengala. Su cámara, diseñada para detectar hidrocarburos, había revelado lo que parecía ser una corriente de metano, un potente gas que calienta el clima, que brotaba del mismo equipo que se supone que evita tales emisiones.

"Es muy desalentador y deprimente, pero sobre todo es exasperante", dijo Wilson, un defensor de campo de Earthworks, que promueve alternativas a los combustibles fósiles. "Nuestro gobierno no está tomando las medidas que deben tomarse".

El metano es el ingrediente principal del gas natural. Medido durante un período de 20 años, dicen los científicos, contiene alrededor de 80 veces el poder de calentamiento climático del dióxido de carbono. Y según la Agencia Internacional de Energía, el metano es responsable de aproximadamente el 30 % del calentamiento global que se ha producido desde la Revolución Industrial. Los estudios aéreos han documentado enormes cantidades de metano que emanan de los campos de petróleo y gas en los Estados Unidos y más allá.

Es un problema que la administración Biden ha tratado de atacar en su Ley de Reducción de la Inflación recientemente promulgada. Una de las disposiciones de la ley amenaza con imponer multas de hasta $1.500 por tonelada de metano liberado a los peores contaminadores. Quizás lo más importante es que la ley proporciona $ 1550 millones en fondos para que las empresas actualicen los equipos para contener las emisiones de manera más efectiva, equipos que, en teoría, podrían ayudar a los operadores a evitar multas.

Sin embargo, algunos de los mejores equipos para reducir las emisiones ya están instalados en la infraestructura de petróleo y gas, incluso en el sitio de BP que filmó Wilson. Y los críticos dicen que ese equipo no logra capturar gran parte del metano y arroja dudas sobre si el plan de Biden llegaría lejos para corregir el problema.

Lo que vio Wilson en el sitio de BP fue una bengala apagada. Es uno de los tipos de equipos que la EPA recomienda a las empresas que consideren instalar para reducir las emisiones de metano. Parecido a una tubería alta, se supone que una bengala quema el metano antes de que pueda escapar. Las llamas normalmente arden desde la parte superior de las bengalas.

Pero en este caso, la llama se había apagado, por lo que salía metano de la tubería. Se supone que los mecanismos de la bengala alertan al operador si deja de funcionar. Eso no sucedió en este caso, según un informe de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas.

"Las empresas de energía han hecho promesas, pero debo decirles que no he visto nada desde un punto de vista práctico que me haga creer que las reducciones en el terreno sean reales", dijo Tim Doty, científico ambiental y ex inspector de calidad de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas. "Tal vez estén progresando, pero ¿lo están haciendo lo suficiente para frenar el cambio climático? No me parece."

Wilson, defensora de campo de Earthworks, que promueve alternativas a los combustibles fósiles, usa la cámara de alta tecnología para detectar fugas de metano.

El metano arrojado que Wilson detectó se encontraba entre más de una docena de escenas de este tipo que documentó durante tres días en Eagle Ford Shale, un campo de petróleo y gas en el sur de Texas. El metano se derramó de antorchas apagadas o rotas, tanques de almacenamiento, unidades de recuperación de vapor y compresores. Lo encontró escapando en sitios propiedad de compañías como BP y Marathon Oil, las cuales se han comprometido a reducir las emisiones de metano.

BP no respondió a las preguntas sobre las fugas de metano que documentó Wilson. La compañía dice que planea eliminar la quema de rutina en las operaciones en tierra de EE. UU. para 2025 y aboga por políticas para reducir las emisiones de metano.

Marathon Oil cuestionó que violó alguna regulación. Una portavoz dijo que la compañía reconoce el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero en el clima global y prioriza la preocupación por el medio ambiente.

"Hay muchas tecnologías, pero la realidad en el campo es que simplemente no funciona", dijo Doty.

Ese también suele ser el caso con otro tipo de equipo que recomienda la EPA: las unidades de recuperación de vapor. Estos son sistemas de tuberías y sellos que se supone que capturan el metano antes de que pueda escapar de los tanques. En el trabajo de campo de Doty, que abarca décadas, estima que ha visto unidades de recuperación de vapor que pierden alguna cantidad de metano u otros hidrocarburos entre el 75 % y el 85 % de las veces.

Y los hidrocarburos como el metano, por ser corrosivos, inevitablemente degradan los tanques, tuberías y equipos que se supone que los contienen.

"Todo esto será propenso a tener fugas, así son las cosas", dijo Coyne Gibson, quien pasó cerca de dos décadas como ingeniero inspeccionando equipos de petróleo y gas. Eso es mecánica. Y no hay realmente ninguna forma de evitarlo".