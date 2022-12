Anuncian terminal de exportación de petróleo

GALVESTON, Texas

La aprobación de la Terminal Petrolera del Puerto Marítimo, frente a la costa de Freeport, unas 50 millas al Sur de Galveston, dio a sus desarrolladores corporativos, Enterprise y Enbridge, una clara ventaja en la carrera para construir la primera nueva terminal de exportación en alta mar en el Golfo. Fue el primer respaldo de la agencia y siguió un proceso de revisión de tres años señala el sitio Inside Climate News en su plataforma digital.

La aprobación de la Administración Marítima del Departamento de Transporte se dio en el registro federal el lunes sin ningún anuncio público, un día después de que concluyera la conferencia climática anual de las Naciones Unidas en Sharm el-Sheik, Egipto.

Earthworks, una organización ambiental sin fines de lucro, detectó la presentación y publicó la aprobación de la Terminal Petrolera del Puerto Marítimo.

"El presidente Biden no puede liderar la lucha contra el cambio climático, la protección de la salud pública o la defensa de la justicia ambiental y, al mismo tiempo, permitir que las empresas de combustibles fósiles aseguren décadas de extracción de combustibles fósiles", dijo Kelsey Crane, principal defensora de políticas del grupo, en un comunicado.

En su decisión de 94 páginas, la Administración Marítima escribió: "La construcción y operación del puerto es de interés nacional porque el proyecto beneficiará el empleo, el crecimiento económico y la resiliencia y seguridad de la infraestructura energética de los Estados Unidos. El puerto proporcionará una fuente confiable de petróleo crudo a los aliados de los Estados Unidos en caso de una interrupción del mercado".

La medida de la administración marcó un gran paso adelante para el sector exportador, que ha crecido rápidamente desde que Estados Unidos comenzó a permitir las ventas de crudo en el extranjero en 2015, el mismo año en que Estados Unidos ayudó a negociar el acuerdo climático de París que exigía reducciones drásticas en la emisiones de combustibles fósiles.

La terminal de exportación de petróleo en alta mar, la primera en ser aprobada de las cuatro propuestas a lo largo de la costa del Golfo en Texas, permitirá un crecimiento continuo en la producción de petróleo de esquisto bituminoso de los Estados Unidos y en el consumo global, lo que supondrá un revés sustancial para los objetivos de la Casa Blanca de reducir drásticamente las emisiones de carbono para el año 2030.

"El presidente Biden ha renovado el liderazgo de Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático", dijo la Casa Blanca antes de la conferencia climática de la ONU en Egipto este mes. "El presidente está cumpliendo sus promesas desde el primer día, posicionando a los Estados Unidos para lograr nuestros ambiciosos objetivos climáticos".

En julio, la declaración de impacto de 890 páginas de la Administración Marítima decía que el petróleo procesado en la Terminal Petrolera del Puerto Marítimo generaría emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a 233 millones de toneladas de dióxido de carbono por año (alrededor del 4% del total de las emisiones de Estados Unidos en 2020).

Según James Coleman, quien enseña derecho energético en la Universidad Metodista del Sur en Texas, la aprobación de la terminal de exportación representa el enfoque de "no intervención" que la administración Biden ha adoptado hacia los proyectos de infraestructura petrolera desde que ganó la Casa Blanca con la promesa de bloquear las expansiones de oleoductos.

"Siguen pidiendo a la industria petrolera que amplíe su producción y construya más refinerías. Y, sin embargo, dicen que debemos eliminar gradualmente los combustibles fósiles", dijo Coleman. "Lo que han dicho parece contradictorio".

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) emitió su aprobación del proyecto el mes pasado, también sin un anuncio público, lo que llevó a los activistas de la Costa del Golfo a organizar una protesta en Washington, D.C., que terminó con cuatro arrestos la semana pasada.

"Estoy extremadamente decepcionada", dijo Melanie Oldham, fundadora de Citizens for Clean Air and Clean Water en el Condado de Brazoria, donde se propone el proyecto. "El secretario de Transporte Pete Buttigieg y el presidente Biden han optado por no ser líderes del cambio climático".

La EPA no ha respondido a las repetidas solicitudes de comentarios. Si bien su respaldo del 7 de octubre a la nueva terminal describió las preocupaciones sobre el cambio climático y la justicia ambiental, no explicó por qué la agencia optó por aprobar el proyecto.

"La semana pasada estaban en Egipto diciéndole al mundo que ahora es el momento de la acción climática. Esta semana, nos están encerrando en una monstruosidad que destruye el clima durante al menos una generación", dijo Jeffrey Jacoby, subdirector de la Campaña para el Medio Ambiente de Texas.

Según la Administración Marítima, el proyecto ampliará una terminal del área de Houston operada por Enterprise y la conectará a una nueva instalación en tierra de 140 acres cerca de Freeport con una capacidad de almacenamiento de 4.8 millones de barriles. Desde allí, dos tuberías submarinas de 36 pulgadas llegarán al nuevo puerto de aguas profundas, a 30 millas de la costa, donde dos mangueras flotantes de crudo de 24 pulgadas lo cargarán en la clase de petroleros de crudo más grande del mundo.

Se necesitarán al menos 14 bombas gigantes con una potencia combinada de 86 mil caballos de fuerza para mover el petróleo de Houston a Freeport y luego a la terminal costa afuera.

El proyecto creará 62 puestos de trabajo permanentes, además de hasta mil 400 puestos de trabajo temporales en la construcción, según la Administración Marítima.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la eficiencia de las exportaciones de petróleo desde la costa de Texas, donde los buques cisterna más pequeños actualmente transportan petróleo desde depósitos costeros a barcos más grandes que esperan en aguas más profundas, a millas de la costa.

Procesará más petróleo que la terminal de exportación más grande de Estados Unidos actualmente en funcionamiento, la Terminal de Exportación de Crudo Moda Ingleside, propiedad de Enbridge en Texas, que mueve hasta 1.6 millones de barriles por día en el puerto de Corpus Christi, el principal puerto de exportación de petróleo del país.

"En comparación con las instalaciones y los procesos que se utilizan hoy en día, este proyecto creará un mecanismo más seguro y eficiente para exportar petróleo y desempeñará un papel clave para facilitar la seguridad energética de los Estados Unidos", dijo un portavoz de la Administración Marítima en un comunicado.

La decisión de la administración estableció una serie de pasos finales para que Sea Port Oil Terminal reciba una licencia y comience la construcción.