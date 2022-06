Exponen divisiones en el tema de armas

"Escuché a personas decirme que no soy cristiano porque estoy a favor del aborto", dijo Marsh. "Le pregunto a esa gente: ¿Cómo puedes ser pro-vida y no apoyar la eliminación de los rifles de asalto? No puedes elegir dónde quieres ser pro-vida".

La declaración emocional de Marsh es una viñeta en la narrativa más amplia de una nación dividida sobre cómo, o si, se deben regular las armas. La comunidad de fe no es monolítica en este tema.

Las personas de fe que están cansadas de años de esfuerzos fallidos de control de armas y de duelo por las últimas víctimas de tiroteos masivos señalan lo que dicen que es hipocresía: cristianos conservadores que presionan para abolir el aborto y otorgar acceso sin restricciones a las armas. Aquellos que no están de acuerdo sostienen que el verdadero problema es el pecado y los objetivos blandos. No son las armas, sino la "maldad" de las personas y los abortos lo que mata, dicen.

Estas divisiones partidistas arraigadas en los EU sobre el derecho al aborto y a las armas son marcadas después de las masacres de alto perfil en Nueva York, California, Texas y otros lugares mientras el país espera un fallo de la Corte Suprema de los EU que podría revocar el derecho constitucional al aborto.

Según los datos del Centro de Investigación Pew de 2017 analizados para el cristianismo hoy, el 41 % de los evangélicos blancos posee un arma en comparación con el 30 % de los estadounidenses en general, la proporción más alta de cualquier grupo religioso. La encuesta también muestra que el 74% de todos los propietarios de armas en los EU están de acuerdo en que su derecho a poseer armas es esencial para su sentido de libertad. La mayoría de los estados también permiten las armas de fuego en los lugares de culto.

El autor y activista cristiano Shane Claiborne cuestiona la noción de que Estados Unidos tiene un problema con el pecado, pero no con las armas; dice que tiene los dos. Claiborne fue recientemente a Uvalde para apoyar a las víctimas y a Houston para rezar y protestar en la convención de la Asociación Nacional del Rifle celebrada días después de la masacre.

Repartió folletos que afirmaban "No podemos ser pro-vida e ignorar la violencia armada" y preguntando "¿Elegiremos el arma o la cruz?" Claiborne dijo que estaba entre los que se les pidió que abandonaran el desayuno de oración dominical de la NRA después de interrumpir el programa para pedir oración por las víctimas de Uvalde.

Claiborne quiere que cambien las leyes, incluidas las políticas que aumentarían la edad para poseer armas, limitarían la capacidad del cargador, prohibirían las armas de asalto y ordenarían el entrenamiento. Dijo que las leyes no pueden hacer que las personas se amen, pero pueden hacer que sea más difícil quitarse la vida.

"Queremos que sea más difícil para la gente matar a otras personas, y lo estamos haciendo realmente fácil en este momento", dijo Claiborne.

Los pastores conservadores han dicho que los tiroteos masivos y otros daños sociales son el resultado de una degradación general de los valores morales y el desprecio por la vida humana.

El pastor Tim Lee, un evangelista y ex infante de marina de los EU que perdió ambas piernas durante la guerra de Vietnam, fue uno de los oradores destacados en el desayuno de oración de la NRA que a Claiborne y otros se les pidió que abandonaran.

Después del tiroteo en Uvalde, Lee publicó en su página de Facebook: "Esto es tan desgarrador. Lo he dicho tantas veces: cuando los niños escuchan a los adultos decir que está bien matar a los bebés (abortar), entonces desaparece todo el respeto por las vidas humanas".

El debate sobre las armas es profundamente personal para la reverenda Chineta Goodjoin. Su mejor amiga, Sharonda Coleman-Singleton, fue una de las nueve personas asesinadas a tiros por Dylann Roof en junio de 2015 mientras rezaban en la Iglesia Episcopal Metodista Africana Emanuel en Charleston, Carolina del Sur.

Goodjoin, quien dirige la Iglesia Presbiteriana New Hope en Anaheim, California, dijo que las personas de fe deben levantarse con "ira justa" para exigir una regulación de armas de sentido común. Cuando ocurren masacres en espacios comunitarios como iglesias, escuelas y supermercados, se pone a prueba la capacidad de recuperación de toda una comunidad, dijo.

"¿Cómo se puede enseñar en las escuelas cuando las personas están traumatizadas por la violencia armada?" ella dijo. "Cuando una iglesia ya no es un espacio seguro, ¿trabajo para mejorar la seguridad o mejorar la fe de las personas? El impacto es como una epidemia que toca cada fibra de nuestro ser".

Pero otros, como el reverendo Russ Tenhoff, dicen que simplemente no es posible "legislar la seguridad".

Marius Annandale se arrodilla mientras ora durante una manifestación por los derechos de armas.

Un grupo reza junto a una cruz en memorial para las víctimas del tiroteo en el supermercado de Buffalo.

PERSONAS SIN LEY

"Hay muchas leyes, pero las personas sin ley no las obedecen", dijo Tenhoff, pastor principal de Mountainside Community Fellowship en Kingwood, West Virginia. "Los asesinatos van a ocurrir incluso sin armas de fuego. Nunca podremos prevenir la violencia armada".

Como oficial de seguridad de armas de fuego que entrena a adultos y niños, Tenhoff dice que la solución es "endurecer las escuelas", que se han convertido en objetivos fáciles.

"Necesitamos poner candados unidireccionales en las escuelas, tener detectores de metales y un oficial armado en cada escuela", dijo.

Para un pastor católico en Newtown, Connecticut, quien hace una década experimentó el dolor que ahora envuelve a Uvalde, la falta de voluntad política para promulgar una legislación sobre armas es insondable.

Monseñor Robert Weiss, quien dirige la parroquia St. Rose of Lima, presidió el funeral de ocho víctimas que fueron asesinadas en la escuela primaria Sandy Hook el 14 de diciembre de 2012. Ofreció una misa vespertina en su iglesia el día después del tiroteo en Texas. .

"Creo que fui un tonto al pensar que Sandy Hook iba a cambiar el mundo", dijo en una grabación de video del servicio.

Weiss también cuestionó las consecuencias del individualismo en Estados Unidos.

"¿Es eso lo que nuestros antepasados pretendían para nosotros?" preguntó. "Vivir en un país donde se abortan los bebés por nacer, donde los niños son asesinados en la escuela donde deberían estar seguros, donde ni siquiera puedes ir a una tienda de comestibles, a una iglesia o a una biblioteca y sentir que vas a estar ¿OK?"

Marsh, el pastor de Laguna Woods, dice que el tiroteo en su iglesia y otras masacres recientes lo han inspirado a tener "conversaciones más serias sobre este tema" en su comunidad. Le gustaría ver a diversas comunidades religiosas organizar marchas en las sedes locales del gobierno para presionar a los legisladores a actuar.

"Ya es suficiente", dijo. "Necesitamos dejar de usar el cristianismo como una fachada para negar la realidad".

Tejido social

- El pastor Mike McBride, quien dirige el Centro Cristiano The Way en Berkeley, California, dijo que aquellos que están en diferentes lados del problema de las armas deben encontrar preocupaciones comunes para unirse y trabajar juntos en soluciones.

- McBride dice que muchos de los que están a favor de las armas también están preocupados por las muertes accidentales con armas de fuego, la violencia de la pareja íntima y los suicidios.

- "Esas preocupaciones compartidas pueden abordarse con estrategias específicas que no nos mantengan empantanados en la lucha por la Segunda Enmienda", dijo.

- McBride sugiere tener campañas de escucha en grupos de iglesias y vecindarios, una "infraestructura de paz" para combatir la violencia.