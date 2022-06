Estudiantes de color rechazan llamados a policía en escuelas

Pero la policía dentro de las escuelas puede hacer que algunos estudiantes se sientan más incómodos, no menos. Especialmente para los estudiantes negros y otros estudiantes de color, sus experiencias personales con la policía pueden hacer que se sientan inseguros y alejados de la escuela cuando ven a los oficiales en el campus.

Malika Mobley, estudiante de último año de secundaria, ha visto a tres oficiales de recursos escolares diferentes patrullando el campus en Raleigh, Carolina del Norte. Una vez en el camino a casa desde la escuela, Mobley vio a los oficiales detener a un compañero de clase visiblemente angustiado y empujar al estudiante a la parte trasera de un vehículo policial.

"Estaban llorando, ´¿Por qué me haces esto? No hice nada´", dijo Mobley, copresidente de la Coalición de Estudiantes Negros del Condado de Wake. "Me obligaron a quedarme allí y no pude hacer nada".

Desde 2020, el grupo de estudiantes ha abogado por eliminar a los policías de los edificios escolares a favor de invertir en consejeros y personal de apoyo para los estudiantes.

"No vemos la presencia policial como parte de la solución", dijo Mobley. "Si realmente piensa por qué la policía no nos hace más seguros, puede establecer conexiones con todo tipo de tragedias que afectan a los más marginados entre nosotros".

Los oficiales de policía tienen una presencia regular en las escuelas de todo el país en las últimas décadas, a menudo en forma de oficiales de recursos escolares, que tienen la tarea de construir relaciones con los jóvenes para promover la confianza en las fuerzas del orden, brindar seguridad y hacer cumplir las leyes. Los críticos dicen que tener policías armados en el campus a menudo da como resultado que los estudiantes negros sean arrestados y castigados de manera desproporcionada , lo que lleva a lo que ellos llaman el conducto de la escuela a la prisión.

Los investigadores han encontrado que los estudiantes negros reportan sentirse menos seguros con los oficiales de policía que sus compañeros blancos y que los oficiales en los distritos escolares predominantemente negros son más propensos a ver a los estudiantes como amenazas .

Los estudiantes negros y otros estudiantes de color también tienen una probabilidad desproporcionada de tener interacciones negativas con la policía en las escuelas, que van desde referencias a las fuerzas del orden hasta arrestos o restricciones, dijo Katherine Dunn, directora del programa Opportunity to Learn en Advancement Project. Desde 2007, Advancement Project ha documentado al menos 200 casos de oficiales en escuelas que agredieron a estudiantes, dijo.

"Muestra todos los daños físicos que los jóvenes experimentan a manos de la policía", dijo. "También es la experiencia de ser degradado y sentirse como un criminal porque tienes que caminar por el pasillo hacia tu clase con varios policías armados, que no están allí por tu seguridad, a quienes ves arrestar a tus amigos, agredir a tus amigos. "

En 2018, después del tiroteo masivo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, la legislatura estatal aprobó leyes que obligan a las escuelas públicas a tener personal policial o armado presente en los campus.

Un estudio sobre el impacto de la ley realizado por F. Chris Curran, profesor de la Universidad de Florida, encontró que la mayor presencia policial fue seguida por un aumento en los arrestos escolares y la cantidad de incidentes de comportamiento denunciados. Dijo que hay muchos factores a considerar al decidir el papel que juega la policía en las escuelas.

"Me gustaría ver que la conversación incluya consideraciones reflexivas sobre los posibles beneficios, la disminución de ciertos tipos de comportamientos, pero también las posibles consecuencias no deseadas, si eso aumenta la probabilidad de que los estudiantes sean arrestados o potencialmente aumenta las disparidades raciales en la disciplina y las tasas de arresto", Curran. dijo.

Si bien hay ejemplos de oficiales de recursos escolares que han intervenido en incidentes de violencia con armas de fuego, dijo Curran, la presencia de las fuerzas del orden no siempre garantiza que no ocurrirán tiroteos u otros actos de violencia, o que el oficial será efectivo de inmediato para detener el perpetrador y minimizando las bajas.