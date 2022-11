Estaban preparados para disparar, no para secuelas

CHARLOTTESVILLE, Virginia

Los estudiantes se apiñaron dentro de armarios de laboratorio y dormitorios oscuros en la Universidad de Virginia, mientras que otros se alejaron de las ventanas de la biblioteca y bloquearon las puertas de sus majestuosos edificios académicos después de que una advertencia siniestra apareciera en sus pantallas: "CORRE, OCULTAR, LUCHA."

Responder a la amenaza inmediata de un tiroteo en el campus era un momento para el que se habían preparado desde los primeros años de la escuela primaria. Pero lidiar con el trauma emocional de un ataque que mató a tres miembros del equipo de fútbol de la escuela el domingo por la noche dejó a los estudiantes conmocionados y ansiosos por comprender.

"Esto probablemente afectará a nuestro campus durante mucho, mucho tiempo", dijo Shannon Lake, estudiante de tercer año de Crozet, Virginia.

Cuando Lake y los demás escucharon que alguien podría estar justo afuera del edificio de la escuela de negocios, todos decidieron entrar al armario, apagar las luces y bloquear la puerta.

"Ese fue probablemente el momento más aterrador porque se volvió más real para nosotros y nos recordó los cierres escolares de práctica cuando éramos niños. Y fue una especie de momento surrealista en el que, ya sabes, no creo que ninguno de nosotros estuviera realmente procesando lo que estaba pasando", dijo.

La policía acusó al estudiante de 22 años Christopher Darnell Jones Jr. de tres cargos de asesinato en segundo grado y dijo que las tres víctimas fueron asesinadas justo después de las 10:15 p. m. cuando un autobús chárter lleno de estudiantes regresaba de ver una obra de teatro en Washington. Otros dos estudiantes resultaron heridos.

La comunidad de la Universidad de Virginia se lamentó el martes cuando surgieron nuevos detalles sobre los tres jugadores de fútbol que murieron en un tiroteo en el campus esta semana y los cargos penales que enfrenta el sospechoso, un exjugador.

"Se siente como si fuera una pesadilla, para ser honesto contigo. Y estoy listo para que alguien me pellizque y me despierte y diga que esto no sucedió", dijo el entrenador de fútbol universitario Tony Elliott en una conferencia de prensa el martes por la tarde.

Ryan Lynch, un estudiante de segundo año de 19 años en el viaje, le dijo a la estación de televisión de Filadelfia KYW que el sospechoso sacó un arma cuando regresaron y empujó a uno de los jugadores de fútbol ahora fallecidos, diciendo: "Ustedes siempre están jugando con yo."

"Simplemente seguían llegando, más y más disparos, simplemente no se detenían", dijo Lynch sobre el tiroteo, y agregó que el hombre armado "simplemente caminó o saltó del autobús".

El tiroteo desató el pánico y un cierre del campus de 12 horas en medio de una persecución antes de que Jones fuera capturado el lunes en las afueras de Richmond, la capital del estado.

El presidente de la universidad, Jim Ryan, dijo el lunes que las autoridades no tenían una "comprensión total" del motivo o las circunstancias del tiroteo. En la conferencia de prensa del martes con Elliott, la directora atlética Carla Williams dijo que no podía abordar nada relacionado con la investigación criminal en curso. Las autoridades tampoco han discutido el arma de fuego o las armas de fuego utilizadas: qué tipo, cuántas o dónde se obtuvieron.

Jones se enfrenta a una comparecencia inicial ante el tribunal el miércoles. El fiscal, el abogado de Albemarle Commonwealth, James Hingeley, dijo en un correo electrónico el martes que, además de los cargos de asesinato en segundo grado y armas de fuego previamente anunciados, Jones enfrenta dos cargos de heridas maliciosas y cargos adicionales relacionados con armas. Hingeley también identificó a la cuarta y quinta víctimas sobrevivientes.

Los registros en línea no incluyeron un abogado para Jones. Si es financieramente elegible para un abogado designado por el tribunal, se nombrará un abogado el miércoles, escribió Hingeley, y agregó que también podría haber una revisión preliminar de la fianza. Jones permanece bajo custodia.

La universidad canceló las clases el martes y puso a disposición consejeros y perros de terapia mientras los estudiantes visitaban monumentos temporales en el campus durante todo el día, dejando flores u otros recuerdos.

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, ordenó bajar las banderas en todo el estado e hizo una visita al campus, dejando flores cerca de un monumento en el estadio de fútbol. Dijo que vino a presentar "profundos respetos y, con suerte, tomarse un momento para apoyar a estas familias".

"Está más allá de cualquier cosa que cualquier padre pueda imaginar. Y la primera dama y yo, nuestros corazones están rotos por estas familias", dijo Youngkin.

Los muertos fueron identificados como Devin Chandler, Lavel Davis Jr. y D´Sean Perry.

Elliott dijo que todos eran "jóvenes increíbles con grandes aspiraciones y un futuro extremadamente brillante". El entrenador dijo que él y los jugadores ahora estaban canalizando su dolor para celebrar la vida de las víctimas, y agregó: "Pudimos pasar del dolor a encontrar un poco de alegría al celebrar la vida de todos Lavel, D´Sean y Devin.

Se planearon varios servicios religiosos el martes por la noche en Charlottesville, y se estaba preparando un evento en todo el campus para las víctimas.

Williams dijo que ella y el entrenador consultarán con los jugadores y pronto tomarán una decisión sobre el partido de fútbol en casa del sábado contra el No. 23 Coastal Carolina.

Usaremos nuestro mejor juicio. Será pronto", dijo.

Jones fue miembro del equipo de fútbol durante la temporada 2018. Williams dijo que era un novato de un semestre y que no creía que su membresía se superpusiera con ninguna de las víctimas. Ella dijo que no sabía si tenían alguna interacción fuera de la clase que hizo la excursión.

LA TRAGEDIA PERSIGUE A UNIVERSIDAD

Mientras tanto, uno de los estudiantes heridos ha mostrado signos de mejoría después de una segunda cirugía el martes. Mike Hollins, también jugador de fútbol americano, recibió un disparo en la espalda. Después de la última cirugía, le quitaron el ventilador y recibió a familiares y amigos en su habitación del hospital, dijo Joe Gipson, portavoz de la familia y director de operaciones de un bufete de abogados en Baton Rouge, Luisiana, donde trabaja la madre de Hollins, Brenda Hollins.

"Es consciente, activo, todas las cosas positivas", dijo Gipson.

La Universidad de Virginia, la universidad pública insignia del estado, ha sufrido numerosas tragedias de alto perfil en la última década, incluida la desaparición y asesinato de un estudiante en 2014. También fue el sitio de parte de la violencia infligida por los supremacistas blancos que llegaron a Charlottesville para los eventos de "Unir a la derecha" en 2017.

"Creo que U.Va. ha resistido mucho en el pasado, y creo que somos una comunidad increíblemente resistente", dijo Ellie Wilkie, una estudiante de 21 años que se refugió en su habitación, en el histórico Lawn, en el corazón del campus durante el cierre.