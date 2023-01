Arranca Famsa cierres en Texas

Aunque por el momento fuentes cercanas a la empresa desconocen si el cierre de las sucursales en Estados Unidos será total o no, al menos una ya no opera y otra está en ese proceso.

"No lo sé (si el cierre sea total), tal vez en unas semanas más se sepa", señaló una de las fuentes.

Ayer, Grupo REFORMA publicó que Famsa está a punto de desaparecer en México, pues próximamente sólo se quedarán con tres tiendas, pero por unos meses.

De acuerdo con su reporte financiero, al tercer trimestre del 2022 Famsa contaba con 19 tiendas en Estados Unidos, todas en Texas, misma cifra que tenía antes de que la CNBV le revocara la licencia de Banco Ahorro Famsa, el 30 de junio del 2020. Sin embargo, en la página de Facebook de Famsa se lee un mensaje del pasado 11 de septiembre en el que un cliente pide información para pagar su crédito, pues la tienda donde compró sus muebles ya había cerrado.

"Buen día, Famsa Valles cerró y ahora qué pasará, yo sigo pagando mi crédito".

La respuesta fue que visitara la página de internet para ubicar el resto de las sucursales.

En tanto, en una tienda de Mission una empleada dijo que hasta donde sabía, sólo la de McAllen estaba próxima a cerrar.

La sucursal de Mission no contaba con promociones generalizadas, pero la de McAllen ayer tenía letreros en español de "Hasta 50% off en toda la tienda" y "Todas las tiendas son finales, no hay devoluciones".

Una empleada de esa sucursal, que no tenía sistema y sugería a los clientes regresar otro día para realizar sus compras, confirmó que una vez que toda la mercancía se venda, se cerrará.