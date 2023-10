Hutchinson sigue en contienda republicana

LITTLE ROCK, Arkansas

Asa Hutchinson dijo el sábado que el director de su atribulada campaña por la candidatura republicana por la presidencia se retira, pero el exgobernador de Arkansas dijo que no abandona la concurrida contienda.

Hutchinson confirmó que Rob Burgess dejará el cargo el 31 de octubre, y el aspirante dijo que planeaba otros cambios en su campaña. Hutchinson, que en abril entró en la contienda para las elecciones de 2024, ha batallado para abrirse camino como candidato anti-Trump. No logró clasificarse para el segundo debate del partido y parece poco probable que llegue al tercero, el 8 de noviembre, cuando los participantes deben cumplir los requisitos más estrictos hasta la fecha.

"Está claro que estoy trabajando duro para ganar votos y aumentar mis porcentajes de voto, sobre todo en los primeros estados", dijo Hutchinson a The Associated Press. "No es inusual que una campaña tenga un ajuste a mitad de camino y eso es lo que verán aquí con la partida de Rob y con los reajustes que haremos en el personal de campaña".

La CNN fue el primer medio en informar sobre la salida de Burgess. Burgess no confirmó la información, pero dijo en un mensaje de texto a la AP que dirigiera todas sus preguntas a Hutchinson.

Hutchinson dijo que anunciará un nuevo director de campaña más adelante.

Hutchinson ha sido uno de los pocos candidatos republicanos dispuestos a enfrentarse directamente a Trump y había pedido al expresidente que abandonara la carrera después que Trump fuera acusado en marzo por un jurado investigador de Nueva York. Antes de entrar a la contienda, Hutchinson dijo que la postulación de Trump a la Casa Blanca era el "peor escenario" para el Partido Republicano.

La salida de Burgess se produce después que otros candidatos han suspendido sus campañas, entre ellos el excongresista de Texas Will Hurd y el alcalde de Miami Francis Suarez, así como el empresario Perry Johnson. El locutor conservador de radio Larry Elder dijo el jueves que ponía fin a su campaña. El exvicepresidente Mike Pence abandonó el sábado.