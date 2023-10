Piden a los viajeros declaren medicinas

McALLEN, Texas

Cuando viaje fuera de Estados Unidos a otro país, tome los medicamentos que necesita, ni más ni menos. Los narcóticos y otras drogas con un alto potencial de abuso (Rohypnol, GHB y Fen-Phen, por nombrar algunas) no pueden ingresarse a los Estados Unidos, y existen sanciones severas por intentar hacerlo.

Si bien estos medicamentos o dispositivos pueden ser legales en otros lugares, si la FDA no los ha aprobado para su uso en los Estados Unidos, no podrán ingresar legalmente al país y serán confiscados, incluso si son recetados por un médico extranjero. Si necesita medicamentos que contengan drogas o narcóticos potencialmente adictivos (p. ej., algunos medicamentos para la tos, tranquilizantes, pastillas para dormir, antidepresivos o estimulantes), haga lo siguiente:

Declarar todas las drogas, medicamentos y productos similares al funcionario de CBP correspondiente;

Transportar dichas sustancias en sus envases originales;

Llevar sólo la cantidad de dichas sustancias que una persona con esa afección (por ejemplo, dolor crónico) normalmente llevaría para su uso personal; y

Lleve una receta o una declaración escrita de su médico de que las sustancias se utilizan bajo supervisión médica y que son necesarias para su bienestar físico mientras viaja.

Los residentes estadounidenses que ingresan a los Estados Unidos por fronteras terrestres internacionales y que portan una sustancia controlada obtenida válidamente (que no sean narcóticos como marihuana, cocaína, heroína o LSD) están sujetos a ciertos requisitos adicionales.

Si un residente desea traer una sustancia controlada (que no sea narcóticos como marihuana, cocaína, heroína o LSD) pero no tiene una receta para la sustancia emitida por un profesional con licencia de EE. UU. (por ejemplo, médico, dentista, etc.) .) que esté registrado y autorizado por la Administración de Control de Drogas (DEA) para recetar el medicamento, la persona no puede importar más de 50 unidades de dosificación del medicamento a los Estados Unidos.

Si el residente tiene una receta para la sustancia controlada emitida por un solicitante de registro de la DEA, esa persona puede importar más de 50 unidades de dosis, siempre que se cumplan todos los demás requisitos legales. Nota: Sólo se pueden importar para uso personal medicamentos que puedan recetarse legalmente en los Estados Unidos. Tenga en cuenta que la posesión de ciertas sustancias también puede violar las leyes estatales. Como regla general, la FDA no permite la importación de medicamentos recetados comprados fuera de los Estados Unidos.

Consulte su sitio web para obtener información sobre la política de aplicación de cantidades para uso personal.

Advertencia: La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. prohíbe la importación, por correo o en persona, de medicamentos y dispositivos médicos fraudulentos con y sin receta. Estos incluyen "curas" poco ortodoxas para afecciones médicas como el cáncer, el SIDA, la artritis o la esclerosis múltiple.

SUSTANCIAS CONTROLADAS

CLa FDA es responsable de las determinaciones de admisibilidad farmacéutica. Si tiene alguna pregunta sobre si un producto farmacéutico específico puede importarse a los Estados Unidos, comuníquese con la FDA, División de Políticas y Operaciones de Importación, al (301) 796-0356.

Si tiene alguna pregunta sobre la importación de una sustancia controlada a los Estados Unidos, comuníquese con la Administración de Control de Drogas, Oficina de Control de Desvío, Unidad Internacional de Drogas, al (202) 305-8800. Para obtener información adicional sobre cómo viajar con medicamentos e importarlos, consulte la página de Medicamentos de la FDA .