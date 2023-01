Escándalo en asistencia social

JACKSON, Mississippi

El mal uso del dinero de la asistencia social irrita a Nsombi Lambright-Haynes, directora ejecutiva de One Voice, una organización sin fines de lucro que trabaja para ayudar a las comunidades económicamente vulnerables en Mississippi.

"Es vergonzoso y repugnante, especialmente cuando hemos sido un estado en el que escuchamos discusiones todos los años sobre la gente pobre que no necesita recursos y la gente pobre que es perezosa y solo necesita levantarse para trabajar", dijo.

El estado se ha clasificado entre los más pobres de los EE. UU. durante décadas, pero solo una fracción de su dinero federal de asistencia social se ha destinado a la ayuda directa a las familias. En cambio, el Departamento de Servicios Humanos de Mississippi permitió que personas bien conectadas desperdiciaran decenas de millones de dólares de asistencia social entre 2016 y 2019, según el auditor estatal y los fiscales estatales y federales.

El exdirector de Servicios Humanos, John Davis, se declaró culpable de cargos relacionados con gastos indebidos de asistencia social en uno de los casos de corrupción pública más grandes del estado .

El escándalo ha atrapado a figuras de alto perfil, incluido el mariscal de campo retirado de la NFL, Brett Favre , quien es uno de más de tres docenas de acusados en una demanda civil que el actual director de Servicios Humanos presentó para tratar de recuperar parte del dinero de asistencia social desperdiciado mientras Davis estaba en cargar.

El dinero de la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas ayudó a financiar proyectos favoritos de los ricos, incluidos $5 millones para un estadio de voleibol que Favre apoyó en su alma mater, la Universidad del Sur de Mississippi, dijo el auditor de Mississippi, Shad White. La hija de Favre jugó voleibol en la escuela a partir de 2017.

Otros $2.1 millones del dinero de TANF se destinaron a un intento de desarrollar un medicamento para la conmoción cerebral por parte de una compañía en la que Favre era inversionista, dijo White. Favre le ha pedido a un juez que lo desestime de la demanda , y su abogado argumenta que el Departamento de Servicios Humanos, no Favre, es responsable del "manejo extremadamente inadecuado e ilegal de los fondos de asistencia social". Favre no enfrenta cargos criminales.

Parte del dinero destinado a ayudar a familias de bajos ingresos se gastó en viajes de lujo para Davis y personas cercanas a él, rehabilitación de drogas para un exluchador profesional y clases de gimnasia estilo campamento de entrenamiento para funcionarios públicos.

Por el contrario, algunos beneficiarios de asistencia social dicen que encontraron poco alivio pero muchos dolores de cabeza burocráticos al cobrar los modestos pagos mensuales de TANF.

"Lo que puede parecer un programa sencillo de donaciones no lo es", dijo Brandy Nichols, madre soltera de cuatro niños de 8 años o menos.

Mississippi requiere que los beneficiarios de TANF demuestren que están buscando empleo activamente y Nichols, de Jackson, dijo que la búsqueda de empleo lleva mucho tiempo.

"Es trabajo, ya veces el trabajo me quita la capacidad de encontrar un trabajo verdadero y estable", dijo.

TANF es para familias que tienen al menos un hijo menor de 18 años. Para calificar en Mississippi , el ingreso familiar debe ser igual o inferior al 185% del nivel federal de pobreza. El límite superior actual de ingresos para una familia de tres es de $680 al mes.

The Associated Press investigó las estadísticas de pobreza desde 1982 hasta 2021, que muestran que Mississippi fue el estado más pobre durante 19 de esos 40 años y entre los cinco más pobres durante 38 años. En 2021, la tasa de pobreza de EE. UU. fue del 11,6 % y la de Mississippi fue la más alta del país, del 17,4 %.

Las estadísticas federales muestran una disminución dramática en el número de residentes de Mississippi que reciben ayuda individual de TANF a partir de 2012, el primer año en que el republicano Phil Bryant fue gobernador, y continúa durante el mandato del actual gobernador republicano Tate Reeves. Bryant eligió a Davis para dirigir el Departamento de Servicios Humanos.

Durante el año presupuestario de 2012, 24,180 habitantes de Mississippi recibieron TANF. Para el año presupuestario 2021, eso se redujo a 2880 en un estado con casi 3 millones de residentes.

Robert G. "Bob" Anderson, el actual director ejecutivo del Departamento de Servicios Humanos de Mississippi, les dijo a los legisladores estatales demócratas en octubre que aproximadamente el 90 % de las personas que solicitan TANF en Mississippi no lo reciben, ya sea porque sus solicitudes son denegadas o porque abandonan sus aplicaciones.

Aquellos que califican obtienen los pagos más bajos del país, según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas.

April Jackson, una madre soltera con hijos de edades comprendidas entre unos pocos meses y 13 años, dijo que recibió alrededor de $190 al mes en TANF cuando estaba embarazada de su tercer hijo.

Hace once años, la mensualidad "compraba pañales y cosas así". Pero dijo que después de que comenzó a recibir manutención infantil del padre de su hijo mayor, Servicios Humanos canceló sus beneficios de TANF porque de repente superó el límite de ingresos para la ayuda.

"Me arruinó mucho", dijo Jackson, quien vive con un presupuesto ajustado. "No pude pagar mi parte de las cuentas. No podía comprarles a mis hijos ropa para la escuela ni los zapatos que necesitaban".

El Servicio de Investigación del Congreso no partidista dijo que en 2020, New Hampshire tuvo el pago TANF más alto del país, $862 al mes para un padre soltero y un hijo. El pago mensual de Mississippi para una familia de dos era de $146.

En 2021, Mississippi aumentó sus pagos de TANF en $90 por mes, por familia, el primer aumento del estado desde 1999, por recomendación de Anderson. El aumento costó $2.8 millones, y el senador republicano Joey Fillingane dijo durante un debate en el Senado que todo fue pagado con dinero federal, no con dinero estatal.

"No estamos hablando de mucho dinero", dijo Fillingane. "Estos son los más pobres de los pobres en nuestro estado".

"Por supuesto, esos son todos nuestros dólares", respondió la senadora Melanie Sojourner, una de los 18 legisladores, todos republicanos, que votaron en contra del aumento.

El gobierno federal envía a Mississippi alrededor de $ 86,5 millones al año para TANF y permite a los estados un amplio margen de maniobra en el gasto. Los registros muestran que Mississippi no siempre gasta toda su asignación, a veces lleva millones de dólares de un año a otro.

Durante el año presupuestario 2016 de Mississippi, el Departamento de Servicios Humanos envió $17,3 millones en ayuda directa a los beneficiarios, aproximadamente la mitad del gasto de TANF del estado.

"Lo que puede parecer un programa sencillo de donaciones no lo es", dijo Brandy Nichols, madre soltera de cuatro niños de 8 años o menos.

ATRAPADOS EN EL LIMBO

La organización, dirigida por Nancy New y uno de sus hijos, Zachary New, que se declaró culpable de los cargos estatales en el caso de gasto indebido de asistencia social, dijo que estaba luchando contra la pobreza trabajando en habilidades de crianza, prevención de la deserción escolar, preparación laboral y otros programas.

Para Nichols, quien habló con los legisladores estatales demócratas sobre su experiencia con TANF, mantener un empleo estable a veces ha sido difícil porque algunos de sus hijos tienen problemas de salud y ella tiene que cuidarlos.

Ha trabajado como cajera, mesera, ama de llaves y asistente de enfermería certificada. Pero cuando no pudo encontrar un trabajo rápidamente, tuvo que trabajar horas como voluntaria en una oficina del Departamento de Servicios Humanos del estado como condición para mantener los pagos de TANF.

"Eso no es desarrollo profesional", dijo. "Eso se llama estar atrapado en el limbo".