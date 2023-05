Declaran emergencia

No estaba claro cuántas viviendas estaban afectadas, pero las autoridades estimaban que la cifra estaba entre 50 y un centenar, después de que el tornado tocara tierra poco después de las 18:00 WTKR-TV.

Virginia Beach, VA.

El gerente municipal Patrick Duhaney declaró el estado de emergencia el domingo por la noche.

Buena parte de los daños se reportaron en la zona de River Road y N. Great Neck Road, así como Upper Chelsea Reach y Haverhsam Close.

No había reportes inmediatos de heridos.

Virginia Natural Gas respondió a varios avisos por fugas de gas en viviendas, y Dominion Energy reportó algo menos de 1.000 apagones el lunes por la mañana.

La carretera de Great Neck seguirá cerrada hasta nuevo aviso entre la Escuela Secundaria Cox y el puente en la carretera Adam Keeling para permitir las labores de emergencias y gestión de escombros, indicó la ciudad.

Se esperaba que los equipos de limpieza comentaran a trabajar a las 8 de la mañana del lunes para despejar las calles.

El festival Something in the Water en Virginia Beach canceló por mal tiempo todos los eventos del domingo, el tercer día del festival.