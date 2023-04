Deja destrucción y muerte

Un monstruoso sistema de tormentas azotó el sur y el medio oeste el viernes, generando tornados que destrozaron casas y centros comerciales, volcaron vehículos y arrancaron árboles, mientras la gente corría en busca de refugio. Se informó que al menos una persona murió y dos docenas o más resultaron heridas, algunas de gravedad, en el área de Little Rock.

LITTLE ROCK, Arkansas

La ciudad de Wynne, en el este de Arkansas, también quedó devastada, y las autoridades informaron de casas destruidas y personas atrapadas entre los escombros, mientras los implacables tornados seguían avanzando hacia el este hasta la noche. La policía en Covington, Tennessee, reportó cables eléctricos caídos y árboles derribados.

Hubo más tornados en Iowa, granizo dañino cayó en Illinois e incendios de pasto azotados por el viento ardieron en Oklahoma, mientras el sistema de tormentas amenazaba una amplia franja del país donde viven unos 85 millones de personas.

El clima destructivo se produjo cuando el presidente Joe Biden recorrió las secuelas de un tornado mortal que azotó Mississippi hace una semana y prometió que el gobierno ayudaría a recuperar el área.

El tornado de Little Rock atravesó, primero, los vecindarios de la parte occidental de la ciudad y destrozó un pequeño centro comercial que incluía una tienda de comestibles Kroger. Luego cruzó el río Arkansas hacia North Little Rock y las ciudades circundantes, donde se informaron daños generalizados en viviendas, negocios y vehículos.

Por la noche, los funcionarios del condado de Pulaski anunciaron una muerte confirmada en North Little Rock, pero no dieron detalles de inmediato.

El Centro Médico de Ciencias Médicas de la Universidad de Arkansas en Little Rock estaba operando a un nivel de víctimas masivas y preparándose para hasta 20 pacientes, dijo la portavoz Leslie Taylor. Funcionarios de Baptist Health Medical Center-Little Rock le dijeron a KATV por la tarde que 21 personas se habían registrado allí con lesiones causadas por tornados, incluidas cinco en estado crítico.

El alcalde Frank Scott Jr., quien anunció que estaba solicitando asistencia de la Guardia Nacional, tuiteó por la noche que los funcionarios estaban al tanto de 24 personas que habían sido hospitalizadas en la ciudad.

La gobernadora Sarah Huckabee Sanders activó a 100 miembros de la Guardia Nacional de Arkansas para ayudar a las autoridades locales a responder a los daños en todo el estado.

En Little Rock, la residente Niki Scott se refugió en el baño después de que su esposo llamara para decir que un tornado se dirigía hacia ella. Podía escuchar los cristales rompiéndose cuando el tornado pasó rugiendo, y salió después para descubrir que su casa era una de las pocas en su calle que no tenía un árbol caído sobre ella.

"Es como todo el mundo dice. Se puso muy silencioso, luego se volvió muy ruidoso", dijo Scott después, mientras las motosierras rugían y las sirenas sonaban en el área.

Afuera de un Guitar Center, cinco personas fueron capturadas en video apuntando sus teléfonos hacia el cielo arremolinado. "Uh, no, eso es un tornado real. Viene de esta manera", dijo en el video Red Padilla, cantante y compositor de la banda Red and the Revelers.

Padilla le dijo a The Associated Press que él y cinco compañeros de banda se refugiaron dentro de la tienda durante unos 15 minutos con más de una docena más mientras pasaba el tornado. Se cortó la luz y usaron las linternas de sus teléfonos para ver.

"Fue muy tenso", dijo Padilla.

En el Aeropuerto Nacional Clinton, pasajeros y trabajadores se refugiaron temporalmente en baños.

"Rezando por todos los que estuvieron y permanecen en el camino de esta tormenta", dijo Sanders, quien declaró el estado de emergencia, en Twitter. A unas 50 millas al oeste de Memphis, Tennessee, la pequeña ciudad de Wynne, Arkansas, sufrió "daños generalizados" por un tornado, confirmó Sanders.

Un tornado giró justo al oeste de Iowa City, sede de la Universidad de Iowa, que canceló una fiesta de observación en un campus para el juego Final Four de baloncesto femenino. Un video de KCRG-TV mostró postes eléctricos y techos derribados de un edificio de apartamentos en el suburbio de Coralville y viviendas dañadas significativamente en la ciudad de Hills.

ESTOY EN PÁNICO, DICE LA CONCEJAL

La concejal de la ciudad, Lisa Powell Carter, le dijo a AP por teléfono que Wynne no tenía electricidad y que las carreteras estaban llenas de escombros.

"Estoy en pánico tratando de llegar a casa, pero no podemos llegar a casa", dijo. "Wynne está tan destrozado. ... Hay casas destruidas, árboles caídos en las calles".

El jefe de policía, Richard Dennis le dijo a WHBQ-TV que la ciudad sufrió una "destrucción total" y que varias personas quedaron atrapadas.

Se informó que múltiples tornados se movieron a través de partes del este de Iowa, con daños esporádicos en edificios. Las imágenes mostraban al menos un granero aplastado y algunas casas con techos y revestimientos arrancados.