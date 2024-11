Deportación masiva sería devastadora

EL PASO, Texas

El ex presidente y actual candidato presidencial Donald Trump ha prometido que, si es elegido, implementará la "mayor deportación en la historia de nuestro país". Si se llevara a cabo una operación de ese tipo, un segundo régimen de Trump podría tener como blanco a unos 11 millones de indocumentados en Estados Unidos.

El compañero de fórmula de Trump, el candidato a vicepresidente JD Vance, ha sugerido comenzar con un millón de deportaciones al año, una cifra que eclipsa el total alcanzado en cualquier año de la presidencia de Trump o de Barack Obama.

La propuesta se ha convertido en un grito de guerra para la base de Trump, cuyos partidarios blanden carteles en los mítines que dicen "Deportaciones masivas ahora".

Texas es el hogar de unos 1.6 millones de inmigrantes indocumentados (la segunda mayor cantidad en Estados Unidos, después de California) y otros 1.4 millones de ciudadanos estadounidenses viven en el estado con al menos un familiar indocumentado, según estudios de los últimos años.

Los trabajadores no autorizados forman la columna vertebral de sectores cruciales; en la industria de la construcción, hasta el 50 por ciento de los trabajadores en esa rama son indocumentados en el estado, según una encuesta de 2013 realizada por la organización de defensa Workers Defense Project.

Todo esto significa que Texas se vería particularmente afectado por los planes de Trump, ya que la separación de las familias de estatus mixto supondría una carga posiblemente enorme para los magros sistemas de servicios sociales del estado y el exilio de una parte de su fuerza laboral pondría en peligro el desarrollo económico y la asequibilidad conocidos como el llamado Milagro de Texas.

Sin embargo, los líderes republicanos de todo el estado de Texas apoyan firmemente el regreso de Trump a la Casa Blanca, lo que deja a los disidentes dentro de la comunidad inmigrante y empresarial y el Partido Demócrata para defender a millones de familias, trabajadores y consumidores de Texas.

Trump ha dicho que su plan de deportación seguiría el "modelo Eisenhower", una aparente referencia al programa de redadas y deportaciones de inmigrantes de la década de 1950 "Operación Espalda Mojada", llamado así por un insulto racista. Las redadas, que duraron alrededor de un año, detuvieron a cientos de miles de mexicanos, incluidos mexicano-estadounidenses, que fueron capturados en camiones, trenes, barcos y aviones y deportados. Aproximadamente dos décadas antes, hasta 2 millones de personas fueron deportadas, nuevamente incluidos ciudadanos estadounidenses, en un esfuerzo de un año conocido como "Repatriación Mexicana".

Amenaza o propuesta

En un correo electrónico enviado al Texas Observer , el congresista demócrata Joaquín Castro dijo que la propuesta de Trump también era una amenaza para los ciudadanos latinos de Estados Unidos. "La última vez que Estados Unidos lanzó un esfuerzo de deportación masiva... los ciudadanos estadounidenses de ascendencia hispana fueron detenidos y enviados a México, un lugar en el que muchos nunca habían estado antes. Las deportaciones masivas que Trump está proponiendo serían devastadoras para nuestra economía y peligrosas para los latinos estadounidenses".

Stan Marek, director ejecutivo y propietario de la empresa de construcción Marek Family of Companies, con sede en Houston, y cofundador de Texans for Sensible Immigration Policy, dijo al Observer que las deportaciones masivas exacerbarían la escasez de mano de obra existente en la construcción. Además, agregó, no existe una manera fácil y confiable para que los empleadores verifiquen el estatus migratorio de una persona, y no se ha creado ninguna reforma migratoria significativa ni ninguna vía de ciudadanía para las personas indocumentadas desde que el Congreso aprobó la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986.

Marek, un republicano moderado de toda la vida, propone en cambio un plan de autorización de trabajo masivo para proteger a los trabajadores inmigrantes de la posibilidad de explotación por parte de los empleadores, aumentar la fuerza laboral y garantizar que los trabajadores puedan pasar verificaciones de antecedentes y pagar impuestos federales sobre la renta.

"Desde 1986, no ha habido ninguna manera de que un trabajador, un obrero, pueda venir a este país y conseguir un trabajo legalmente", dijo Marek, refiriéndose a la Ley de Reforma y Control de la Inmigración. (Existen algunas visas de trabajo temporales y de temporada para trabajadores manuales). Ahora, dijo Marek, tenemos una situación en la que hay millones de indocumentados en este país, "y ahora dependemos totalmente de ella porque los necesitamos".

Más allá de la construcción, la fuerza laboral altamente indocumentada trabaja en la agricultura, el procesamiento de alimentos, la limpieza de casas y otras industrias. "Los inmigrantes existen en todo nuestro espectro económico. Están en todas partes. Son nosotros", dijo Jaime Puente, director de oportunidades económicas en el grupo de expertos progresista Every Texan. "Cuando hablamos de eliminarlos de nuestra sociedad, no es como hablar sólo de cortar un dedo. Estamos hablando de cortar piernas enteras desde el muslo hacia abajo".

Falsas expectativas

A nivel nacional, el impacto sería comparable al de la Gran Recesión de 2008, según las proyecciones económicas del Consejo Estadounidense de Inmigración. Y, a pesar de las afirmaciones de políticos como Trump y Vance, "las deportaciones masivas no van a hacer que más estadounidenses consigan trabajo", dijo Aaron Reichlin-Melnick, miembro senior del Consejo Estadounidense de Inmigración. "No hay evidencia alguna de eso".

En una publicación reciente en X , Trump anunció más detalles de su imaginada máquina de deportaciones y persecución del crimen transnacional: quiere invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la misma ley que formó la base de la orden ejecutiva que puso a los estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial.

La escala probable sería mucho más masiva que el internamiento de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, cuando aproximadamente 112,000 personas fueron desplazadas, dijo Reichlin-Melnick. Y algunas libertades civiles podrían tener que ser eliminadas para lograr los objetivos de Trump.

En la actualidad, explicó Reichlin-Melnick, Estados Unidos no cuenta con un sistema diseñado para encontrar a personas indocumentadas que no estén ya en el radar del gobierno. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no conoce las identidades y direcciones de la mayoría de las personas indocumentadas. Para llevar a cabo una operación de deportación masiva, los agentes tendrían que salir a comunidades de todo el país para encontrar a personas que no estén ya en su radar y capturarlas.

"Se crea una sociedad de vigilancia para erradicar a millones de personas, porque realmente no hay otra manera de hacerlo", dijo. "Crear un aparato para perseguir e identificar a millones de inmigrantes indocumentados requeriría convertir a Estados Unidos en un estado policial".

Según Caitlin Patler, investigadora de la Universidad de California en Berkeley que se centra en el proceso de detenciones y deportaciones, las redadas del ICE afectan a más personas que a las familias inmigrantes. Estas operaciones son "traumatizantes para comunidades enteras, independientemente de si alguien se ve afectado directamente o no", afirmó. "Tu hijo iba a la escuela y a su lado había un escritorio vacío".