Denunciante narra fallas de seguridad en Twitter

El exjefe de seguridad de Twitter dijo a los legisladores el martes que la red social está plagada de debilidades en sus ciberdefensas que la vuelven vulnerable a la explotación por "adolescentes, ladrones y espías" y ponen en riesgo la intimidad de los usuarios.

Peiter "Mudge" Zatko, un respetado experto en ciberseguridad, presentó sus denuncias a la Comisión Judicial del Senado el martes.

"Hoy estoy aquí porque la conducción de Twitter está engañando al público, los legisladores, los reguladores e incluso su propia junta de directores", dijo Zatko al iniciar su declaración bajo juramento.

"No saben qué datos tienen, donde viven y de dónde vienen, y así, no es casual que no puedan protegerlos", dijo Zarko. "No importa quién tiene las llaves si no hay cerraduras".