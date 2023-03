El terror de morir de una sobredosis

DENVER, Colorado

Se despertó con los gritos de sus amigos que intentaron administrar dosis de naloxona, lo que revirtió la sobredosis y sacó a Collins de una muerte cercana. Ha visto a docenas de amigos despertarse de una sobredosis y ha conocido a docenas más que nunca lo hicieron.

Tales escenas de terror se han desarrollado cada vez más desde las calles llenas de nieve de Denver hasta las ciudades rurales de Virginia Occidental, con sobredosis de drogas que mataron a unas 100,000 personas en 2021, según los datos más recientes del funcionario federal de salud. Eso es aproximadamente una muerte por sobredosis cada cinco minutos.

El creciente número de muertes ha llevado a los legisladores de Colorado, Nuevo México y Nevada a considerar unirse a Nueva York y Rhode Island para permitir lo que a menudo se denomina "sitios de inyección seguros". También llamados "centros de prevención de sobredosis", estos son lugares donde las personas pueden consumir drogas bajo la supervisión de personal capacitado que podría revertir una sobredosis si fuera necesario.

Los legisladores de la Legislatura controlada por los demócratas de Colorado están listos para discutir la controvertida propuesta el miércoles, ya que la medida enfrenta grandes probabilidades en medio de una amplia reacción de la policía, los republicanos y las preguntas persistentes sobre si los sitios son legales en los Estados Unidos.

La idea de sancionar el uso de drogas, incluidas la heroína y la metanfetamina en estos sitios, un cambio radical de la larga guerra contra las drogas, ha recibido un fuerte rechazo.

"Básicamente estás enviando un mensaje que dice: ´Oye, está bien hacer esto´, lo que tiene un impacto negativo en la salud de los usuarios, alienta al traficante de drogas y aún genera ese peligro para el resto de la comunidad. ", dijo el representante de Colorado Gabe Evans, republicano y ex oficial de policía.

Pero los defensores argumentan que es un primer paso imperativo para abordar el consumo de drogas, y muchos repiten un estribillo de un solo argumento.

"No puedes entrar en tratamiento si estás muerto", dijo el Dr. Joshua Barocas, profesor asociado de la Universidad de Colorado que estudia el trastorno por uso de sustancias. "Todos los datos sugieren que las personas consumirán drogas independientemente... Todo lo que estamos tratando de hacer es revertir el daño que podría provenir de lo que las personas ya están haciendo".

La tendencia está creciendo a nivel internacional con centros en Canadá, Australia y Europa, pero en los EE. UU. quedan dudas sobre si el Departamento de Justicia permitirá tales programas en medio del rechazo de que los sitios simplemente permiten el uso de drogas ilegales y atraen delitos secundarios.

El año pasado, el Departamento de Justicia le dijo a The Associated Press que estaba "evaluando" tales instalaciones y hablando con los reguladores sobre "barandillas apropiadas". El departamento no respondió de inmediato a las solicitudes de información actualizada de la AP esta semana.

Estar abierto a evaluar los sitios marca un cambio de la postura del Departamento de Justicia bajo el expresidente Donald Trump, cuando el departamento luchó contra tal propuesta en Pensilvania, argumentando que tales instalaciones violan una ley de la década de 1980 que prohíbe operar un lugar para consumir drogas ilegales. .

Los datos de los sitios dentro y fuera de los EE. UU. encontraron que pueden prevenir las sobredosis, y los centros de la ciudad de Nueva York detuvieron más de 150 en seco dentro de los tres meses de funcionamiento. Los centros también suelen incluir equipos, como jeringas estériles, y ofrecen recursos para que los usuarios de drogas encuentren tratamiento.

Los estudios existentes, como un informe de 2021 del Instituto de Revisión Clínica y Económica con sede en Boston, muestran que los sitios están vinculados a menos llamadas de ambulancia, lo que podría ahorrar dinero de los contribuyentes, y no hicieron metástasis en varias tasas de delincuencia en los vecindarios de operación.

En la Legislatura de Nevada controlada por los demócratas, una propuesta para legalizar los sitios de inyección seguros está sobre la mesa, pero aún no se ha visto, un año después de que fracasara una iniciativa similar. En Nuevo México, un proyecto de ley similar enfrenta perspectivas desconocidas.